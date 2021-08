Co2 Ziele werden Preise drücken! Jetzt Auto verkaufen?

Die deutsche Bundesregierung hat gemeinschaftlich mit der Europäischen Gemeinschaft neue CO2-Ziele beschlossen und dadurch vereinbart, den CO2 Ausstoß bis zum Jahr 2030 stark zu reduzieren.

Doch wie werden diese Ziele erreicht? Ein wertvolles Instrument ist natürlich eine Erhebung der Steuer Kosten für Kohlendioxid Ausstoß. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass Auto Besitzer eines Benziner beziehungsweise Diesel verbrennendes Auto viel höhere Steuern in den kommenden Jahren ausgeben werden.

In Zukunft will unsere Regierung erzielen, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr und mehr unbeliebter werden. Bislang ist die Anregung auf eine Alternative zu wechseln noch zu klein. Momentan ist die starke Maße noch nicht motiviert genug zeitnahe auf weitere Antriebsstechnicken zu wechseln. Betrachtet man das Angebot von E-Autos errechnet sich, dass die staatlichen Subventionen gerade einmal dazu reichen den Mehrpreis für ein Elektromotor betriebenes Auto zu begleichen. Die Einsparung der Kosten bezüglich eingesparten Benzin ist ein Trugschluss, nach schon vier Jahren steht der Austausch der Elektromotor Batterie an, bei dem man mit Preisen von bis zu 4.000 Euro rechnen muss. An geringere Unterhaltskosten ist nicht zu denken. Darüber hinaus ist in Deutschland noch gar nicht gewiss, welche Alternative die bessere Wahl in der Zukunft sein wird. Die Präferenz lag bis jetzt bei Elektromotor- oder Wasserstoffbetrieben.

Das Angebot an wasserstoffbetriebenen Autos ist derzeit zu klein um wirklich eine Wahl zu haben. Starke Zuschüsse gibt es in dieser Variante noch nicht. Auch das Angebot an Zapfsäulen ist, ähnlich wie bei E-Autos, noch zu schwach. Zudem spielt die Sicherheit dieser Gebrauchtwagen eine zu große Rolle. Mit Auto voll Wasserstoff zu fahren ist bis dato noch ziemlich gefährlich.

Zieht man den Wechsel auf ein Hybrid-Auto in seine Überlegung mit ein, steht jeder vor der Problematik, dass auch diese Fahrzeuge ab einem Tempo von 50 Km/h Benzin beziehungsweise Diesel verbrennen und somit Kohlendioxid abgeben. Der Ausstoß ist zwar kleiner, aber eine Zukunft orientierte Alternative stellen diese Gebrauchtwagen nicht dar! Zudem verbirgt sich in diesen Gebrauchtwagen erheblich mehr Technik als in „normalen“ Gebrauchtwagen bedenkt man, dass gleich zwei Antriebseinheiten verbaut sind. Je mehr Technik verbaut ist, desto mehr Technik muss auch gewartet werden und desto mehr Technik kann kaputt gehen. Defekte an Gebrauchtwagen können bekanntlich sehr teuer werden.

Deutsche Autofahrer werden vor der Wahl stehen, längerfristig auf Alternativen umzusteigen. Welche es letzten Endes sein wird, wird die Entwicklung in diesem Gebiet zeigen. Doch wenn wir in nächster Zeit Steuern sparen wollen, sollten wir umsteigen!

Die Nachfrage an Neuwagen und Gebrauchtwagen mit Ottomotoren wird in den weiteren Jahren stark sinken. Zeitgleich wird das Angebot von Benziner und Diesel Gebrauchtwagen stark steigen, wenn mehr und mehr Autofahrer den Austausch in Betracht ziehen und vollenden werden. Bei fallender Nachfrage und simultan steigenden Angebot, wird der Preis für ein Auto mit herkömmlichen Verbrennungsmotor stark sinken und das schneller als zuvor! Spielte man bereits früher mit dem Gedanken das Auto zu verkaufen, hat man jetzt noch die Gelegenheit einen relativ hohen Preis für seinen Gebrauchtwagen zu erhalten.

Welche Möglichkeiten gibt es zurzeit sein Auto zum gut zu verkaufen? Oft wird beim Autoankauf eines Neuwagen über ein Händler eine so genannte Inzahlungsnahme angeboten. Hier muss aber geprüft werden, ob das Angebot fair ist oder ob es eine bessere Variante gibt. Eine weitere Möglichkeit hat man natürlich, wenn man versucht das Auto in großen internet Automarkt Verzeichnissen an Mitbrüger zu verkaufen. Dieses Unterfangen kann allerdings sehr zeitintensiv sein, denn manchmal müssen mehrere Besichtigungen beziehungsweise Verhandlungen geführt und vereinbart werden. Die dritte Chance das Auto für den Bestpreis zu verkaufen stellen Autohändler dar, die sich im Bereich Autoankauf spezialisiert haben. Händler wie beispielsweise Autoankauf TAY in Berlin kaufen schon seit vielen Jahren deutschlandweit Autos an. Solche Autoankauf Händler exportieren die Gebrauchtwagen häufig bewusst in das Ausland. Die Anfrage an deutsche Autos ist im Ausland sehr hoch, da die Gebrauchtwagen als äußerst gewartet & gepflegt gelten. Oftmals gibt es bereits Interessentinen, die einen vergleichsweise hohen Preis für diese Autos entrichten.

Der Autoankauf passiert aber auch relativ häufig, um die Autos als Spender für Ersatzteile zu gebrauchen. In einzelnen Teilen können die Gebrauchtwagen gelegentlich einen höheren Preis erzielen. So finden Autos mit herkömmlichen Antriebstechniken auch in der Zukunft weitere Verwendung.

Sein Auto zu verkaufen via spezialisierten Autoankauf Händlern stellt hiermit eine der sinnreichsten Wege dar, was die Ökonomie und den Ankaufpreis für den Gebrauchtwagen angeht. Der Markt dieser speziellen Ankaufhändler hat sich in den vergangenen Jahren sehr vergrößert. So findet man seit geraumer Zeit auch TV Werbung dieser Gebrauchtwagenfirmen. Allerdings sollte man immer mehrere Angebote einholen, um sich für das Beste entscheiden zu können. Nutzen Sie gern Begriffe wie beispielsweise „Autoankauf“ oder „Autoankauf Berlin“ für das Bundesland Berlin für die Recherche im Internet.

In Antlitz des kommenden Wandels zählt das Sprichwort umso mehr: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“!

