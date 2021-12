CO.DON AG: Der Botschafter Mexikos zu Besuch bei der CO.DON AG

Teltow / Leipzig, 08. Dezember 2021 – Im Rahmen seiner Amtseinführung besuchten seine Exzellenz, Herr Francisco Quiroga, Botschafter der Vereinigten Staaten von Mexiko in Deutschland, in Begleitung des Honorarkonsuls der Vereinigten Staaten von Mexiko in Sachsen, Dr. Joachim Lamla, sowie Oliver Contla, Leiter der Wirtschaftsabteilung der mexikanischen Botschaft und Florentino Cabrera, Leiter der Abteilung Tourismusförderung, die Stadt Leipzig und die BIO CITY. Hier erhielten sie Einblick in verschiedene am Standort vertretene Unternehmen, unter anderem auch die CO.DON AG.

Herr Bur, Vorstandsmitglied der Gesellschaft, stellte die Firma vor und gab während einer Führung Einblick in die Produktionsanlage für die Herstellung des EU-weit zugelassenen Arzneimittels. Die Politiker zeigten sich von dem innovativen Verfahren und den Produktionslabors der CO.DON AG beeindruckt.

Der Vorstand der CO.DON AG sieht im Rahmen der außereuropäischen Lizenzaktivitäten der Gesellschaft großes Potenzial für die innovativen Therapieoptionen auch in Nordamerika. Mexiko ist nach den USA der bedeutendste und am weitesten diversifizierte Industriestandort im amerikanischen Wirtschaftsraum. Hier ist die Bauerfeind AG, Ankerinvestor der CO.DON AG, bereits seit mehreren Jahren erfolgreich aktiv.

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 17.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel, im März 2019 die Zulassung für die Schweiz. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der größten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A3E5C08). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur, Dr. Achim Simons.

Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de

Kontakt

Matthias Meißner

Director Corporate Communications

Investor Relations / Public Relations

T: +49 (0)341 99190 330

F: +49 (0)341 99190 309

E: ir@codon.de

CO.DON AG

Warthestr. 21 • 14513 Teltow

T: +49 (0)3328 43 46-0 • F: −43

E: info@codon.de

www.codon.de

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A3E5C08

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

CO.DON AG

Matthias Meißner

Warthestraße 21

14513 Teltow

+49 (30) 240 352 330

m.meissner@codon.de

https://www.codon.de/

Pressekontakt

CO.DON AG

Matthias Meißner

Warthestraße 21

14513 Teltow

+49 (30) 240 352 330

m.meissner@codon.de

https://www.codon.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.