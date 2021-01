CMT Premiere. Der TREILER. Ein Zweirad-Anhänger in Edelstahl. Aufklappen, absenken, losfahren.

So einfach und sicher transportiert man ab jetzt seine Zweiräder.

Kurz vor Weihnachten präsentierte die Firma Eiler GmbH, German Trailer Technology aus Maulbronn/ Stuttgart einem kleinen Kreis Ihrer Kunden den TREILER 750. Heute in der ersten CMT Digital Pressekonferenz, an der sich laut Messeveranstalter bis zu 1500 Fachjournalisten aus aller Welt beteiligten präsentierte Firmenchef Jean Eiler der internationalen Presse den ersten gebremsten, absenkbaren und zusammenfaltbaren Zweirad-Anhänger der Welt. Der TREILER 750 .Die hochwertigen Zweirad-Anhänger der neuen Generation sind komplett rostfrei und bieten genügend Platz für bis zu zwei Motorräder. Manufactured in Germany. Aufklappen. Absenken. Anhängen. Losfahren.

Nur wenige Handgriffen sind notwendig um die TREILER “ready to drive” zu machen. Komplett ohne Werkzeug wird der TREILER in die gewünschte Position gekurbelt. Danach das Bike einfach auffahren und perfekt verzurren. Das ist dank der umlaufenden Verzurr-Reling kein Problem. Optional gibt es eine passgenaue Vorderradwippe. Mit seinen Maßen: Breite:105 cm x Tiefe: 65 cm x Höhe: bis 195 cm = Fläche 1,2 m² findet Bsp. der TREILER 750 garantiert ein Plätzchen in der Garage. Die TREILER gibt es in 5 Varianten: TREILER 350 ( ideal für die schweren E-Bikes)TREILER 500/ TREILER 750/TREILER 750/2 und TREILER 1000.Weitere technischen Detailsund Infos:

Eine zweite Premiere von der Eiler GmbH: Der TREILER 350.

Die Antwort auf den boomenden E-Bike-Markt. Speziell für den boomenden Markt der schweren E-Bikes wurde das Modell TREILER 350 entwickelt. Somit muss kein E-Bike mehr mühsam aufs Dach oder umständlich an einen verlängerten Kofferraum-Träger gebunden werden. Der TREILER ist für bis zu 4 Fahrräder ausgelegt und findet zusätzlichen Einsatz im Bereich Home & Garden. Dieser Mini-Anhänger rollt auf 13″-Rädern, hat eine Nutzfläche von 98 x 197 cm und eine vergleichsweise gigantische Nutzlast von 215 Kilo. Platz für bis zu vier Bikes. Befestigt werden die Bikes über ein eigens angebotenes Schienensystem samt Schlössern für je 100 Euro Aufpreis. Montierbar sind aber auch klassische Trägersysteme von Drittanbietern. Aber auch abseits des E- Bike Transports eignet sich der Treiler 350 als Lastenesel. Die Ladefläche aus Alu-Riffelblech lässt sich prinzipiell nach Vorlieben ausgestalten. “Die Qualität: Manufactured in Germany aus rostfreiem Edelstahl.

Infos zur EILER GmbH

Dass im Hause EILER INNOVATION großgeschrieben wird, bewies das Unternehmen mit der Etablierung seines erfolgreichen Produkts EILZURR auf dem Biker Markt. Es gilt als das sicherste und schnellste Verzurr-System der Welt.

EILER German Trailer Technology steht nun auch für die Entwicklung und Produktion einer neuen Anhänger-Generation.

“Wir haben mit dem neuen TREILER aktuell das beste Zweirad-Anhängersystem der Welt entwickelt. “so Jean Eiler.

“Wir wollen darüber hinaus weitere exklusiver Produkte ” Manufactured in Germany” entwickeln, die das Angebot unseres Hauses optimal ergänzen. “konstatiert Marcel Eiler.

EILER entwickelt, produziert und vertreibt das neue Zweirad-Anhänger-System über den Eiler-Onlineshop: www.mytreiler.com

