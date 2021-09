CMM-Buch jetzt auch bei Thalia

Neun Persönlichkeiten berichten über den Mut, Herausforderungen zu überwinden.

Das Buch der Werbeagentur CMM schafft es in die Auslagen des Buchhandels Thalia. Darin vertreten sind die Erlebnisse aus den verschiedensten Unternehmen: ORF, Sacher Group, Rolling Pin und vielen mehr. Starke Charaktere wie Kathrin Zechner, Tim Raue, Matthias Winkler, Robert Rogner, Kristina Inhof, Stefanie Kukla, Martin Auer, Hans Kilger und Jürgen Pichler berichten in den Mut.Macher.Stories von Höhen, Tiefen und Erfolgsgeheimnissen.

„Gerade in Zeiten, in denen sich viel verändert sind inspirierende Geschichten notwendig“, erklärt Jürgen Mellak, Geschäftsführer der Agentur. „Es freut uns besonders, dass wir einen erfolgreichen Buchhändler wie Thalia für unser Mut.Macher.Buch begeistern konnten.“

Geschichten, die Mut machen und zum Handeln bewegen, das ist der Grundgedanke des Projekts. Inspiration bieten die Interviews der Persönlichkeiten, die aus den unterschiedlichsten Situationen in ihrem Leben berichten. Es sind vielfältige Perspektiven, die in den Mut.Macher.Stories vertreten sind. Einige wesentliche Gemeinsamkeiten haben sie jedoch alle – den Mut zur Veränderung und Innovation. Das Powerhouse für Storytelling, die Agentur CMM, hat neun Persönlichkeiten ihre Erfolgsgeheimnisse entlockt und sie in den Stories niedergeschrieben.

Damit ist der Stein gerade erst ins Rollen gebracht: „Wir bekommen laufend sehr positives Feedback von Leser*innen, sodass wir motiviert sind an einem weiteren Projekt im Sinn der Mut.Macher.Stories weiterzuarbeiten“, berichtet Jürgen Mellak.

Erhältlich ist das Werk ab sofort in der Buchhandlung Thalia sowie online unter: www.cmm.at/mutmacher

In mittlerweile zwei Jahrzehnten entstanden in der Agentur CMM bereits eine Vielzahl an erfolgreichen und preisgekrönten Kampagnen, Markenentwicklungen sowie Positionierungs- und Kommunikationsprojekten. Bereits sehr früh wurde dem digitalen Zeitalter Rechnung getragen, Units wie Social Media, Content Marketing oder Digital etabliert und ausgebaut. Heute besteht das 18-köpfige Team aus Expert*innen aus allen relevanten Kommunikationsdisziplinen, die interdisziplinär für namhafte Klient*innen arbeiten und Tag für Tag spannende Geschichten erzählen.

