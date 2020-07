Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2020: Die Ergebnisse liegen vor

Mobile-App für iOS und Android in 32 Ländern verfügbar Stuttgart, 27.07.2020 - Über die neue Mobile-App Mercedes me Store können Kunden für ihren Mercedes verfügbare me connect Dienste und on-demand Ausstattungen intuitiv und bequem buchen und damit direkt im Fahrzeug aktivieren. Die App ist unter Federführung des Digitalunternehmens Experience One in Zusammenarbeit mit der Mercedes-Benz.io und appmotion entstanden. Mit der nativen App können sich Kunden mit...