Cleverles knallbunte Musikmomente – Finde deine Lieblingsinstrumente

Wiebke Kemper stellt in “Cleverles knallbunte Musikmomente” verschiedene Musikinstrumente vor und entfacht bei jungen Lesern die Liebe zur Musik.

Viele Kinder möchten gerne ein Instrument spielen, können sich aber bei der Vielzahl an Möglichkeiten und Angeboten nicht wirklich entscheiden, welches am besten zu ihnen passt. In dem neuen Buch “Cleverles knallbunte Musikmomente” finden (nicht nur) Kinder Antworten auf zahlreiche spannende Fragen rund um Musikinstrumente. In 13 Liedern (und ihren Playbacks) wird jeweils ein Instrument vorgestellt, das auf der Begleit-CD auch solistisch zu hören ist.

Durch vielfältige, musikalische Aktivitäten und weiterführende, praktische Übungen setzen sich die Kinder mit unterschiedlichen Bereichen der Musikpädagogik auseinander: Aktives Musikhören, Singen und rhythmisches Begleiten, Verklanglichen von Texten, Musik und Bewegung, Rhythmus und Reim, Musik erfinden, Basteln von Instrumenten oder Malen nach Musik. Das Musik-Wissen der Kinder wird anhand von Rätseln und Fragen durch das Cleverle in jedem Kapitel noch einmal auf die Probe gestellt.

In dem farbenfrohen Buch “Cleverles knallbunte Musikmomente” stellen junge und erwachsene Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente vor, berichten von besonderen Erlebnissen und Erfahrungen beim Musizieren mit anderen, oder erzählen von ihren Träumen, mit wem sie z.B. gerne einmal auftreten möchten. Musikinteressierte Kinder erfahren außerdem Nützliches über Material, Tonerzeugung und Spielweise sowie eventuelle Tücken und Schwierigkeiten beim Erlernen des Instrumentes. All das kann Kindern bei ihrer Instrumentenwahl als Entscheidungshilfe dienen. Ganz nebenbei bekommen sie nach jeder Einheit wertvolle Informationen und Tipps zum Tier- und Umweltschutz durch das Cleverle.

"Cleverles knallbunte Musikmomente" von Wiebke Kemper ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11627-6 zu bestellen.

