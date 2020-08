Clevere und nachhaltige Logistik-Lösungen

FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht besuchte die FAIRFIX GmbH in Pleiskirchen (Lkr. Altötting)

PLEISKIRCHEN – Die FDP-Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht (Ampfing) hat im Rahmen ihrer Wahlkreis-Tour das Unternehmen Fairfix GmbH Verpackungen und Transportsysteme in Pleiskirchen (Lkr. Altötting) besucht. “Solche innovativen und nachhaltigen Ideen braucht das Land”, betonte die liberale Abgeordnete.

Fairfix hat sich auf innovative Logistik-Lösungen aus Grobspanplatten konzentriert. Die Gründer und Geschäftsführer Johannes Köberl (43) und Michael Beck (54) haben sich darauf spezialisiert, aus diesen sogenannten oriented structural board (OSB)-Platten patentierte Kisten (FASTFIX) und Container-Stausysteme (CORFEX) zu entwickeln. Das Unternehmen erwirtschafte 2019 mit zwölf Mitarbeitern rund 1,1 Millionen Euro Umsatz. 1999 als Montagebetrieb für Messestände gegründet, entwickelte sich der holztechnische Betrieb zum Anbieter eines weltweit einzigartigen Systems. Seit März 2015 produziert Fairfix auf einer Fläche von 950 qm in Pleiskirchen.

Die Corona-Pandemie hat Fairfix relativ gut überstanden. Verpackungssysteme waren laut Johannes Köberl auch während der Krise gefragt, etwa um Laborgeräte in den hölzernen Produkten des Unternehmens zu transportieren. Der Export gehört zudem zu den tragenden Säulen von Fairfix. Stark vertreten ist das Unternehmen seit 2016 in Japan: Eine Division des Otani-Konzerns hat in der westjapanischen Stadt Niigata eine Kopie des Fairfix-Werkes aufgebaut. Das 1922 gegründete Unternehmen vermarktet die Fairfix-Systeme im asiatischen Raum.

Das FAST FIX-Kistensystem zeichnet sich laut Johannes Köberl durch eine Modulbauweise aus. So lassen sich unterschiedliche Stückzahlen oder ständig wechselnde Produktabmessungen nach dem Baukastenprinzip kombinieren. Die Palette reicht dabei von kleinen Kisten (10 cm/10 cm /10 cm) bis zu großen Lösungen mit 4,50 x 3,00 x 3,00 Meter. Die Kisten können mit einem geringen Montageaufwand ohne Schrauben und Nägel verbunden werden und ausgepackt werden, wie sich Sandra Bubendorfer-Licht selbst überzeugen konnte.

Mit dem Container-Stausystem CORFEX können Laderäume optimal genutzt werden. Die selbstsichernden Komponenten lassen sich laut Johannes Köberl spannungslos einbauen. Die verwendeten Hölzer müssen – gerade bei der Einfuhr in China oder den USA – gültigen Standards entsprechen. Alle eingesetzten Materialien sind laut Köberl zertifiziert, wiederverwend- und verwertbar. “Auf das ökologisch nachhaltige Gesamtkonzept legen wir großen Wert”, betont Johannes Köberl.

Der Informationsbesuch gab Sandra Bubendorfer-Licht einen interessanten Einblick in ein junges, aufstrebendes international orientiertes Unternehmen. Für die Wahlkreisabgeordnete ist es sehr erfreulich, dass ein “hidden champion” seinen Standort in Pleiskirchen gefunden hat.

Bildtext:

Clevere und nachhaltige Logistik-Lösungen: FAIRFIX-Geschäftsführer Johannes Köberl zeigt der Wahlkreisabgeordneten Sandra Bubendorfer-Licht, wie sich mit dem nachhaltigen CORFEX-System Laderaum optimal ausnutzen lässt.

Über Sandra Bubendorfer-Licht

Die FDP-Politikerin Sandra Bubendorfer-Licht vertritt seit dem 9. Dezember 2019 den oberbayerischen Wahlkreis Mühldorf-Altötting im Deutschen Bundestag. Die gelernte Dolmetscherin für Italienisch und Englisch war nach dem Tod von Jimmy Schulz (München) nachgerückt. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat sowie im Petitionsausschuss. Die Kreisvorsitzende der FDP Mühldorf ist Kreisrätin im Kreistag des oberbayerischen Landkreises Mühldorf und Gemeinderätin in der Gemeinde Ampfing.

