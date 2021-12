Claranet von ISG als Anbieter mit dem überzeugendsten Portfolio an Managed Public Cloud Services für den Mittelstand ausgezeichnet

Claranet belegt in Vergleichsstudie „ISG Provider Lens™ – Public Cloud – Services and Solutions 2021“ in zwei Kategorien einen Platz im Leader-Quadranten für deutschen Markt im Segment Midmarket

Frankfurt am Main, 2.12.2021: Der Managed Service Provider Claranet wurde in der aktuellen Benchmark-Studie „ISG Provider Lens™ – Public Cloud – Services and Solutions 2021“ des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Information Services Group (ISG) in zwei der sechs Public-Cloud-Quadranten als „Leader Germany“ im Bereich Midmarket in der Region Deutschland klassifiziert.

„Claranet ist der Anbieter mit dem überzeugendsten Portfolio für den Mittelstand“, so die Bewertung der ISG-Analysten im Bereich Managed Public Cloud Services. Überzeugt haben das breite Angebot an plattform-nativem Management für alle gängigen Hyperscaler und die umfassende DevSecOps- sowie Container-Management-Expertise.

Nach Meinung der Analysten steht Claranet für innovative Technologien, insbesondere Docker Container und Kubernetes sowie native Automatisierungstools (Infrastructure-as-Code). Dazu gehört auch ein ausgeprägtes Verständnis für Security-Lösungen. Zudem bietet Claranet integrierte Software-Defined-Cloud-Lösungen mit Ende-zu-Ende-SLAs auf Basis der Zertifizierung nach ISO 27001 in Verbindung mit ISO 27017, ISO 27018 sowie ISO 22301 und ISO 9001.

Als große Stärke wertet ISG, dass Managed Services von Claranet alle VMware- und somit auch hybride IT-Landschaften unterstützen, was von Kunden immer häufiger im Verbund mit AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Services gesucht wird.

Leader-Qualitäten bescheinigen die Analysten Claranet zudem im Bereich Consulting and Transformational Services. Nach Meinung von ISG ist Claranet ein auf Cloud-Native-Technologien sowie Migrationen ausgerichteter Cloud-Transformationsexperte mit viel Engagement und Agilität. Claranet verfügt über fundierte Kenntnisse und Partnerschaften im Hinblick auf die wesentlichen DevOps- und Cloud-Management-Tools und besitzt die jeweils höchsten Akkreditierungen der Hyperscaler AWS, Google Cloud und Microsoft Azure. Darüber hinaus attestiert ISG Claranet umfassendes Cloud-Native-Wissen, das kontinuierlich ausgebaut wird.

„Bereits 2020 ist Claranet als Leader Germany im Segment Managed Public Cloud Services ausgezeichnet worden“, sagt Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland. „Wir sind sehr stolz, dass wir diese Führungsrolle auch 2021 behaupten und sogar auf Consulting and Transformational Services ausweiten konnten. Die hervorragende Bewertung belegt, dass wir mit umfassendem Cloud-Know-how aus zahlreichen Kundenprojekten und jahrelanger Security-Expertise Public-Cloud-Infrastrukturen kundengerecht sowie sicher aufbauen und betreiben können.“

Weitere Informationen über Claranet sind verfügbar unter www.claranet.de

Über Claranet

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit über 2500 Beschäftigten realisiert Claranet Private-, Public- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Betrieben werden die Cloud-Lösungen in 40 Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen wie AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners „Magic Quadrant 2019“ für „Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe“ sowie im ISG-Report „ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021“.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

Firmenkontakt

Claranet GmbH

Patric Walldorf

Hanauer Landstr. 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69 40 80 18 116

info@claranet.de

https://www.claranet.de

Pressekontakt

Claranet GmbH

Patric Walldorf

Hanauer Landstr. 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69 40 80 18 116

presse@de.clara.net

https://www.claranet.de

Bildquelle: @claranet