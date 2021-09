Claranet Portugal übernimmt OutScope Solutions und baut damit seine Marktführerschaft weiter aus

Die Akquisition stärkt die Position von Claranet als größter IT-Anbieter in Portugal und eröffnet neue Geschäftsfelder sowie den Zugang zu internationalen Märkten

Frankfurt am Main, 27.09.2021: Claranet Portugal, der größte IT-Provider in Portugal und Spezialist für Cloud-, Security- und Workplace-Lösungen, hat die Übernahme des IT-Beratungs- und -Dienstleistungsunternehmens OutScope Solutions abgeschlossen.

Dieser Schritt stärkt die marktführende Position von Claranet auf dem portugiesischen IT-Markt, erweitert das Lösungsportfolio auf dem einheimischen Markt und intensiviert das Engagement auf internationalen Märkten.

Die Transaktion umfasst den 100-prozentigen Erwerb von OutScope Solutions und seinen Tochterunternehmen – OutScope Madeira und Hashtag People. Das Unternehmen wird auf absehbare Zeit weiterhin als OutScope auftreten – ein Spezialist für Lösungen und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf den Telekommunikationssektor.

Dieser Sektor macht zurzeit etwa 50 Prozent des Geschäfts von OutScope aus und bietet ein Portfolio mit spezialisierten Services in Telco Cloud, Automation, Netzwerk, IoT und 5G.

Die Unternehmensführung und Gesellschafter von OutScope – Nuno Almeida e Silva, CEO und Celio Rijo, CCO – wechseln zur Claranet Gruppe in Portugal. Auch die etwa 140 Mitarbeitenden von OutScope werden vollständig in Claranet integriert und erhalten somit die Chance, ihre berufliche Laufbahn im größeren Unternehmen voranzutreiben.

Antonio Miguel Ferreira, Chairman von Claranet Portugal und Mitglied des Group Executive Boards für Portugal, Spanien und Lateinamerika, sagt:

„Diese Übernahme stärkt die Position von Claranet als IT-Unternehmen Nummer eins in Portugal und folgt nur wenige Monate auf die Akquisition von Bizdirect im Juli. Die Integration von OutScope wird unsere Präsenz in Marktsegmenten mit enormem Wachstumspotential erhöhen und das Portfolio von Claranet durch sichere, vernetzte Cloud-Lösungen ergänzen.“

Nuno Almeida e Silva fügt hinzu:

„Teil von Claranet Portugal zu sein, untermauert die Verpflichtung von OutScope unseren Mitarbeitenden, Kunden und Partnern gegenüber und richtet das Geschäft an einem umfassenderen Spektrum an Produkten und Dienstleistungen aus. Wir möchten uns bei unseren äußerst erfahrenen Teams bedanken und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft mit der neuen Organisation.“

Charles Nasser, Gründer und CEO der Claranet Gruppe, ergänzt:

„Wir sind sehr froh darüber, OutScope in der Claranet Familie willkommen zu heißen und damit unsere hohe Wachstumsdynamik in Portugal in diesem Jahr fortsetzen zu können. Wir freuen uns darauf, dass unsere Teams zusammenwachsen, um unseren Kunden viele weitere geschäftskritische Dienstleistungen zu bieten und die digitale Transformation in Portugal zu unterstützen.“

Über Claranet

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Claranet realisiert Cloud-Umgebungen in eigenen Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen von AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners „Magic Quadrant 2019“ für „Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe“ sowie im ISG-Report „ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021“. Claranet hat einen jährlichen Umsatz von 500 Millionen Euro, über 10 000 Kunden und mehr als 2 500 Beschäftigte.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

Über OutScope Solutions

Mit über 14 Jahren Erfahrung im Bereich IT-Betrieb und -Dienstleistungen ist OutScope Solutions ein Spezialunternehmen für technologische Dienstleistungen mit der Mission, die Grundlagen für Organisationen zu vereinfachen und zu sichern, um in der digitalen Welt erfolgreich zu bestehen. OutScope entwickelt Lösungen und Beratung, Engineering und operative Dienste in den Bereichen Cloud, intelligente Netzwerke, Cyber Security und Digital Workplace für einige der größten Organisationen in wichtigen Branchen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 140 Mitarbeitende in seinen Büros in Lissabon, Porto und Düsseldorf. Durch Partner ist es auch in Großbritannien sowie Nord- und Südamerika vertreten. Weitere Informationen gibt es unter www.outscope.com

