Christussegen für den Pferdestall

Sternsinger

Am Samstag besuchte Ester Kokert in Begleitung ihrer „Drei Heiligen Könige“ die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Blockwinkel. Ausgesandt von der katholischen Kirchengemeinde in Sulingen brachten die kleinen Sternsinger den Christussegen20*C+M+B*22 (Gott schütze dieses Haus) auch in die Ställe zu den Pferden und Eseln auf der Tierschutz-Ranch.

Gerade für die beiden Sternsinger-Königinnen war der Ranchbesuch und das Knuddeln mit den Pferden und Ponys ein Highlight auf ihrer langen Tagestour und wurde entsprechend ausgiebig genutzt.

In diesem Jahr steht die Sternsingeraktion unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Dabei steht im Focus der Aktion die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika. Eine solch wichtige Aktion wurde auch von der Ballermann Ranch mit den vielen geretteten Tieren gerne unterstützt und für die kleinen Sternsinger selbst gab es von der Ranch-Chefin Annette Engelhardt auch eine Kleinigkeit mit auf den Weg.

