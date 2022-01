Christian Giesen verstärkt Kommunikationsteam von JLL

Neuer Sprecher verfügt über Erfahrung mit internationalen Märkten und Investoren

Christian Giesen (54) verstärkt seit Jahresbeginn das deutsche Kommunikationsteam der globalen Immobilienberatung JLL. Als Senior PR Manager bringt er seine mehr als 20-jährige Berufserfahrung als Mediensprecher in den Branchen Finanzen, Versicherung, Mobilität und Immobilien ein. Als Teil des Teams Corporate Communications unter der Führung von Peter Lausmann wird Giesen hauptsächlich in der JLL-Deutschlandzentrale in Frankfurt am Main tätig sein.

Zuletzt hatte Christian Giesen zweieinhalb Jahre als Pressesprecher für den Mobilitätsdienstleister der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden gearbeitet. Zuvor sammelte er gut zwei Jahre Immobilienerfahrung beim auf das Thema Logistik und Hallen spezialisierte Proptech IndustrialPort.

Internationale Erfahrung mit Kapitalmärkten, Investoren und Asset Managern sammelte Christian Giesen in mehr als zehn Jahren als Verantwortlicher für den Bereich Media Relations der internationalen Agentur Fitch Ratings. Darüber hinaus arbeitete Giesen als stellvertretender Sprecher der US Army in Deutschland sowie für einen französischen Spezialversicherer.

Giesen ist Magister der Kommunikationswissenschaft und hat sowohl an der Universität Duisburg-Essen als auch im britischen Sunderland studiert.

Der neue Arbeitgeber von Christian Giesen, JLL (NYSE: JLL), ist ein führendes Dienstleistungs-, Beratungs- und Investment-Management-Unternehmen im Immobilienbereich. JLL gestaltet die Immobilien-Zukunft im Sinne der Nachhaltigkeit und nutzt dabei fortschrittliche Technologien, um Kunden, Mitarbeitern und Partnern werthaltige Chancen, nachhaltige Lösungen und eine zeitgemäße Arbeitsplatzgestaltung zu bieten. Das „Fortune 500“ Unternehmen mit einem Jahresumsatz 2020 von 16,6 Mrd. USD ist Ende Juni 2021 in über 80 Ländern mit weltweit mehr als 92.000 Beschäftigten tätig. JLL ist der Markenname und ein eingetragenes Markenzeichen von Jones Lang LaSalle Incorporated. Weitere Informationen finden Sie unter http://jll.de.

