CHIP bringt durch neue Top-Makler Auszeichnung Transparenz in den Immobilienmarkt

In Zusammenarbeit mit dem Startup ProperBird hat CHIP neue wissenschaftliche Methoden entwickelt um die Leistung von Immobilienmaklern objektiv zu beurteilen

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, weiß das diese bei Maklern heiß begehrt ist. Doch die Fülle des Angebots an verfügbaren Immobilienmaklern stellt den Verkäufer bei der Beauftragung vor die Qual der Wahl. Um diese Auswahl zu vereinfachen, hat Deutschlands größtes Verbraucher-Portal CHIP die oberen 25% der deutschen Makler mit dem neuen „TOP-Makler“ Testsiegel ausgezeichnet. In der monatelangen Untersuchung wurden 15.346 Immobilienmakler erstmals mit einer wissenschaftlich fundierten Methode analysiert. Als zuverlässiger Wegweiser zu den besten Maklern am deutschen Immobilienmarkt wurden letztlich 3.865 Immobilienmakler mit dem Testsiegel ausgezeichnet.

Immobilienverkäufer sehen sich häufig damit konfrontiert, ihre Häuser oder Wohnungen unter Marktpreis verkaufen zu müssen oder schlechte Servicequalität zu erhalten, weil sie Makler mit unzureichender Qualifikation beauftragen. Die „TOP-Makler“ Auszeichnung wird auf Basis einer neuen bundesweiten Leistungsmessung aller Makler erhoben, die auf den führenden Immobilienplattformen Immo Scout 24, Immowelt und ebay Kleinanzeigen Häuser und Wohnungen zum Verkauf anbieten. CHIP arbeitet dafür mit dem Datenanalysespezialisten ProperBird zusammen. Erzielte Marktpreise, Verkaufsdauer der Objekte und Qualität der Exposes stehen bei der Analyse im Vordergrund. Das Ergebnis ist ein datenbasiertes Makler-Ranking, das in der Form neu auf dem deutschen Markt ist.

Das Münchner Startup ProperBird wurde von einem Elitestudenten des Center for Digital Technology and Management (CDTM) und einem Professor der LMU München gegründet. Sie ermöglichen es Hausverkäufern als erste in diesem Markt eine deutlich höhere Transparenz über Maklerleistungen zu erhalten. Tagesaktuelle Transaktionsdaten von Maklern werden mit komplexen technologischen und analytischen Methoden, wie Data Crawling, Image Hashing und Automated Valuation Modeling, in transparente Makler-Rankings umgewandelt, die zu den TOP-Maklern führen.

Das CHIP Qualitätssiegel für Immobilienmakler

Seit 40 Jahren ist das CHIP Testsiegel das Kriterium für die Qualitätsbeurteilung von technischen Produkten und Services. Mittlerweile testen die 13 Mitarbeiter des Testcenters jährlich über 1.000 Produkte jeder Art auf Herz und Nieren – weit über technische Gadgets hinaus.

Jetzt werden erstmals auch Makler hinsichtlich ihrer Qualität geprüft. Sie bekommen die Möglichkeit, sich durch eine klare Transparenz und gute Ergebnisse zu profilieren und gleichzeitig, ihren Umgang mit Interessenten weiter zu optimieren.

Leiter des Testcenters bei CHIP Dipl.-Ing. Wolfgang Pauler: „Wir freuen uns sehr, mit ProperBird einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben, der mit wissenschaftlich fundierten Methoden einen hochwertigen Wegweiser zu den besten Maklern bietet.“

Professor Dr. Jörg Claussen und Omar Dahroug, die Gründer von ProperBird: „Alle Hausverkäufer können sich selbst über das Makler-Ranking und über die dabei eingesetzten Methoden unter „properbird.de“ informieren und darüber direkt Kontakt zu ihrem TOP-Makler aufnehmen. Da wir tagesaktuell mehrere hunderttausend Makler-Daten auswerten, finden Hausverkäufer in jedem Landkreis und in jeder Stadt zu dem für sie am besten passenden Makler.“

ProperBird ermöglicht es Hausverkäufern, den für sie besten Immobilienmakler mit Hilfe eines objektiven Rankings zu finden. Die Makler werden anhand von Leistungsdaten verglichen, die aus den digitalen Spuren ihrer ehemaligen Transaktionen abgeleitet werden. Leistungsstarke Makler profitieren, indem sie neue Kunden gewinnen.

