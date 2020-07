Chemster launcht ozmi – die digitale Plattform für Kosmetikentwicklung

– Die kollaborative Plattform geht im Herbst 2020 live

– Vereinfacht die Kommunikation zwischen Kosmetikmarken, Lieferanten und Service-Dienstleistern

– ozmi ist die beste Plattform in punkto Effizienz, Zusammenarbeit und Benutzerfreundlichkeit

Mannheim, 08.07.2020 – Chemster GmbH kündigt den Launch von ozmi™, seiner Plattform für Kosmetikentwicklung, für den Herbst 2020 an. Das 2019 gegründete Unternehmen entwickelt digitale Plattformen für die Formulierungsindustrie und bringt mit ozmi seine erste Lösung auf den Markt. Die Kollaborationsplattform vereinfacht die Entwicklung von Kosmetikprodukten, damit Beauty-Marken ihre Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringen können. Ihre Anwender profitieren von einer bedingungslosen Benutzerfreundlichkeit, eines der Hauptziele bei der Entwicklung von ozmi.

“Die Digitalisierung schreitet immer mehr voran, dennoch laufen in der Kosmetikindustrie viele Prozesse noch sehr analog ab,” sagt Udo Eberlein, CEO von Chemster GmbH. “Mit ozmi optimieren wir nicht nur zahlreiche Standardabläufe in der Kosmetikentwicklung, sondern wir etablieren auch eine anwenderfreundliche Kollaborationsplattform für die gesamte Branche. Wir bringen Kosmetikmarken, Lieferanten, Service-Dienstleister und weitere Akteure der Wertschöpfungskette zusammen. Somit schaffen wir Transparenz und erhöhen die Effizienz.”

Die geschlossene Beta-Version von ozmi wird derzeit von ausgewählten Unternehmen aus der Kosmetikindustrie getestet.

ozmi beinhaltet zahlreiche innovative Funktionalitäten, die die Suche nach Inhaltsstoffen, Rezepturen, Service-Dienstleistern und Geschäftspartnern enorm vereinfachen. Die digitale Plattform unterstützt ihre Nutzer über die gesamte Kosmetikentwicklung hinweg mit einem anwenderfreundlichen Dashboard, intelligenten Vorschlägen, möglichen Alternativen und informativen Inhalten. So können Anwender die beste Version ihrer Kosmetikidee auf effiziente Weise entwickeln – unabhängig von ihrem Vorwissen, Ausfällen in der Lieferkette oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen.

Mit ozmi können Formulierer kosmetische Inhaltsstoffe recherchieren und miteinander vergleichen, geeignete Testinstitute kontaktieren und bei Bedarf weitere Experten in die Rezepturentwicklung einbeziehen – alles auf einer Plattform und alles während des gesamten Formulierungsprozesses. “Das macht ozmi zur effizientesten Plattform für die Rezepturentwicklung in der Kosmetikindustrie,” ergänzt Eberlein.

Die kollaborativen Tools auf ozmi erleichtern es Nutzern aus der Kosmetikindustrie, mit Partnern und Service-Dienstleistern in Kontakt zu treten. Integrierte Messaging-Dienste, ein anwenderfreundlicher Bestellprozess und das einfache Teilen von Dokumenten in einer geschützten, DSGVO-konformen Umgebung machen die Zusammenarbeit so einfach wie nie. Um hochwertige, faire und sichere Geschäftspraktiken zu fördern, listet ozmi nur verifizierte Unternehmen.

Lieferanten und Service-Dienstleister können ihr Unternehmensprofil und Portfolio auf ozmi einstellen, damit mehr Markeninhaber ganz einfach auf sie aufmerksam werden. ozmi sorgt mit regelmäßigen Erinnerungen an die Profil-Inhaber und eigener Recherche dafür, dass diese Daten immer aktuell sind. “Dadurch finden Markeninhaber und Produktmanager bequem und schnell die passenden Partner für ihre Bedürfnisse,” so Eberlein. “Diese und weitere Funktionalitäten zeichnen ozmi als beste Plattform für Kosmetikentwicklung in punkto Effizienz, Zusammenarbeit und Benutzerfreundlichkeit aus.”

Weitere Informationen zu ozmi, der digitalen Plattform für die Kosmetikindustrie, finden Sie unter www.ozmi.com.

ozmi ist eine digitale Kollaborationsplattform für Kosmetikentwicklung. Die Plattform vereinfacht die Entwicklung von Kosmetikprodukten, damit Beauty-Marken ihre Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringen können. ozmi ist das Flaggschiff der Chemster GmbH, die 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen unterstützt die Formulierungsindustrie, angefangen mit der Kosmetikbranche. Chemster hat seinen Sitz in Mannheim, Deutschland sowie in San Francisco, Kalifornien.

ozmi ist eine eingetragene Marke von Chemster GmbH.

