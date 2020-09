CHARITY: Biomagnet24 zeigt Herz für den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V.

Spendenaktion für den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.

Voller Stolz dürfen wir euch heute unsere Spendenaktion ankündigen.

Für das Unternehmen biomagnet24 ist es ein Muss, sowie eine Herzensangelegenheit, denn das Wohl der Tiere steht bei uns immer an erster Stelle.

Dem Unternehmen biomagnet24 mit Firmensitz in Kühbach war schnell klar: Wir wollen die Spenden an ein regionales Tierheim weiter geben. Hinsichtlich dessen konnten wir auch hier eine schnelle und leichte Entscheidung treffen. Mit dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. haben wir für uns und die dort lebenden Tiere die beste Wahl getroffen.

Daher werden wir vom 1.September an für jeden Artikel, der über unsere Webseite verkauft wird, 5€ Spenden. Am 22. Dezember 2020 wenn die Spendenaktion endet, wollen wir den fleißigen Helfern des Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V., sowie den Tieren in Not, die gesammelten Spenden als feierliches Weihnachtsgeschenk überreichen.

Warum der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.

Der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung leistet seit Jahrzehnten grandiose Arbeit. Im Augsburger Tierheim finden alle Tiere Zuflucht und eine sichere Obhut. Und das rund um die Uhr. Jährlich versorgt das Tierheim mehr als 1800 Tiere. Darüber hinaus fungiert der Verein als Träger des bekannten Gnadenhofs Gut Morhard. Das Gut bietet Tieren aus schlechter Haltung, oder solchen, die schlecht vermittelt werden können, ein artgerechtes Zuhause auf Lebenszeit. Auch vom Aussterben bedrohte Tierarten finden dort ihren Platz. Da der Hof stetig ausgebaut wird, um weiteren Tieren in der Not zu helfen oder ein geeignetes Zuhause zu geben, fiel die Entscheidung von Seiten von biomagnet24 ganz klar auf den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. Um nur ein paar Beispiele aufzuzählen: Ein neuer Stall für die Tiere wurde errichtet, ein Teich für die Enten wurde angelegt, und sogar eine Fledermaus-Station. Das Gut steht der Allgemeinheit offen und informiert Groß- und Klein über Tierschutz und Co.

Da diese großartige Arbeit sehr zeit- und geldintensiv ist, möchten wir den Tierschutzverein mit unserer Spendenaktion finanziell unterstützen, und einen Teil zur Erhaltung des Tierschutzes in Augsburg und Umgebung beitragen.

Über Biomagnet24:

Biomagnet24 ist ein sehr renommierter Hersteller von hochwertigen Magnetfeldmatten für Hunde, Katzen, Pferde und Ponys. Die Magnetfeldmatten wurden speziell für Tiere entwickelt und benötigen weder Strom, noch Batterien oder Akkus. Mit eingebauten Magnetmodulen mit je 0,5 Tesla erzeugen diese über Jahrzehnte ein konstantes, therapeutisches Magnetfeld. Die Produkte von Biogmagnet24 sind wasserdicht und bissfest, und sind ohne gefährliche Stromkabel immer und überall einsatzbereit. Die Magnetfeld-Therapie hilft nachweislich bei vielen Erkrankungen wie Arthrose, Ellenbogendysplasie oder Gewebeverletzungen, sowie bei Verhaltens- oder Angststörungen der Tiere.

Biomagnet24

Franz Vogl

Dürranger 3

86556 Kühbach

Telefon: 08251 887077

Telefax: 08251 51198

Web: www.biomagnet24.de