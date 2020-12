CHARITY: biomagnet24 überwies 700€ Spende zu Weihnachten | Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V.

Augsburg, 22. Dezember 2020 — der Online Shop biomagnet24 mit Sitz in Kühbach überwies dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. zu Weihnachten ein Geldspende in Höhe von 700€.

Anlässlich dessen, dass das Wohl der Tiere bei biomagnet24 bekanntermaßen immer an erster Stelle steht, wurde am 01. September eine Spendenaktion ausgerufen. Für jeden, über die Webseite, verkauften Artikel spendete biomagnet24 5€ an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.

Für biomagnet24 war dies in der besinnlichen Weihnachtszeit somit das i-Tüpfelchen für einen erfolgreichen & perfekten Jahresabschluss 2020. Als Firmeninhaber, überwies Franz Vogl dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V. den Spendenbetrag in Höhe von 700€, über den sich Geschäftsführerin Sabina Gassner sehr freute. Das obligatorische Pressefoto wird im neuen Jahr nachgeholt.

Biomagnet24 lässt zusammen mit dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. die Korken knallen.

Im Namen von biomagnet24 wollen wir uns bei allen Kunden, Mitarbeitern sowie dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V. recht herzlich bedanken. Durch euch ist es erst ermöglicht worden, dass wir den Betrag in Höhe von 700€ in Form eines Schecks an den Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V. überweisen konnten.

In diesem Sinne wünschen wir allen Geschäftspartnern, Kunden, Mitarbeitern sowie dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e. V. und dessen Tieren frohe Weihnachten und einen Guten und vor allem gesunden Rutsch ins neue Jahr 2021!

Über Biomagnet24:

Biomagnet24 ist ein sehr renommierter Hersteller von hochwertigen Magnetfeldmatten für Hunde, Katzen, Pferde und Ponys. Die Magnetfeldmatten wurden speziell für Tiere entwickelt und benötigen weder Strom, noch Batterien oder Akkus. Mit eingebauten Magnetmodulen mit je 0,5 Tesla erzeugen diese über Jahrzehnte ein konstantes, therapeutisches Magnetfeld. Die Produkte von Biogmagnet24 sind wasserdicht und bissfest, und sind ohne gefährliche Stromkabel immer und überall einsatzbereit. Die Magnetfeld-Therapie hilft nachweislich bei vielen Erkrankungen wie Arthrose, Ellenbogendysplasie oder Gewebeverletzungen, sowie bei Verhaltens- oder Angststörungen der Tiere.

Weitere Artikel finden Sie hier:

https://www.rabatt-coupon.com/biomagnet24-stellt-eigenen-erfolg-hinten-an/

Beteiligte Personen:

Franz Vogl (Geschäftsführer,biomagnet24), Sabina Gassner (Geschäftsführerin, Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V.), Nicola Sonnleitner (Geschäftsführerin, 45Nord – Agentur für Online Marketing, SEO & SEM), Sebastian Weber (Key Account Manager, 45Nord – Agentur für Online Marketing, SEO & SEM / Projektleitung)

Biomagnet24

Franz Vogl

Dürranger 3

86556 Kühbach

Telefon: 08251 887077

Telefax: 08251 51198

Web: www.biomagnet24.de