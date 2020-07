CES-Store Gaggenau präsentiert die WATCH OUT!

WATCH OUT! der modische und saubere Beitrag, um die Ausbreitung von

COVID-19 und anderen häufigen Infektionen einzudämmen.

Gaggenau – 28. Juli 2020 – Der eigens zu dieser und für weitere Ideen

gegründete CES-Store in Gaggenau gibt heute die Produkteinführung der

WATCH OUT! bekannt.

Die Erfinder des Hygiene-Armbandes haben sie erkannt:

Die Situationen, in denen es diesen kleinen Moment gibt, in dem eine innere

Stimme vorsichtig fragt: “Ist das sauber?” Die Augenblicke in denen wir zum

Handy greifen, schmutzige Schuhe anziehen, einen Handlauf benutzen,

Tastaturen bedienen, in der U-Bahn mit den Händen nach Halt suchen und, und,

und. Wie viele Oberflächen mögen es wohl sein, die wir tagtäglich berühren?

Und jedes Mal ist das mulmige Gefühl dabei, sich in diesem Augenblick

möglicherweise mit einem Keim, Viren oder Bakterien zu infizieren.

WATCH OUT! ist eine tragbare und praktische Lösung für die neue Realität in

Zeiten von COVID-19 & Co. Ein Alltagshelfer, damit alle ihren Alltag fortsetzen und

gleichzeitig gesund bleiben können. Wenn Seife und Wasser keine Option sind,

bietet dieses uhrenähnliche Produkt ein völlig neues Maß an Flexibilität für die

Desinfektion der Hände. Jede WATCH OUT! verfügt über ein bequemes, leicht

tragbares Silikonarmband mit einer leistungsstarken Hand-Desinfektionslösung.

Das ist das Ende mühsamer Suchen nach dem nächsten DesinfektionsmittelSpender.

Das Ende von Warteschlangen an solch einem Spender und kein

Gefummel mehr nach schwer bedienbaren Taschenlösungen, die dann

möglicherweise sogar in der Tasche auch noch auslaufen.

Die WATCH OUT! wird wie ein Armband am Handgelenk befestigt, mit einem

eigens für empfindliche Haut entwickelten Desinfektionsspray gefüllt und los

geht”s. Jeder gut verschlossene und damit auslaufsichere Tank enthält eine

Mischung aus 85% Alkohol, die nachweislich so gut wie alles abtötet, von

COVID-19 bis hin zu Keimen und Bakterien, die Erkältungen und zahlreiche

Infektionen verursachen. Gleichzeitig enthält die Lösung hautschonende

Substanzen, die eine angenehme, konstante Anwendung ohne Hautirritationen

begünstigt.

Die Düse der Sprühflasche wird einfach in die vorgesehene Richtung ausgerichtet

und die Sprühstrahlen erreichen die zu reinigende Oberfläche. In den Händen

wird die Flüssigkeit verrieben bis die Hände wieder trocken sind und Oberflächen

können ebenfalls gereinigt werden, um sich vor schädlichen Keimen und

Bakterien zu schützen.

WATCH OUT! ist in neun Farben und 2 Größen erhältlich. Jede Packung enthält ein

WATCH OUT!-Band, eine präzisionsgefertigte, tragbare Sprühflasche, die mit einer

hochwertigen Desinfektionslösung vorgefüllt ist, einen zusätzlichen nachfüllbaren

Sprühbehälter und eine vollständige Flasche Lösung zum einfachen Nachfüllen.

Mit WATCH OUT! ist das Hand-Desinfektionsmittel buchstäblich immer greifbar.

Die Fakten im Überblick

– Eine einzigartige Lösung für eines der größten Probleme von heute

– Die Einhandbedienung ermöglicht die Hygiene unterwegs

– Perfekt für Verbraucher, Unternehmen und ideal für Werbegeschenke

– Neun bunte Farben und eine Vielzahl an Designs auf Anfrage

– Eine auslaufsichere Aerosolflasche, die mit einer 85% hochwertigen

HandDesinfektionslösung auf Alkoholbasis vorgefüllt ist

Über WATCH OUT!

WATCH OUT! wurde 2020 gegründet und ist ein multinationales Unternehmen mit

Blick auf Lösungen. Die Gründer des Unternehmens setzen sich dafür ein, durch

intelligentes Design und einfache Lösungen für dringendsten Probleme der Welt

hochwertige, bahnbrechende Produkte zu entwickeln.

Die Mitbegründer Lance Ford und Allan Kepfisz arbeiten seit mehr als einem

Jahrzehnt zusammen, um transformative Ideen zu entwickeln. In letzter Zeit

haben sie sich einfacheren, innovativen Lösungen zugewandt, die für unsere

Zeit relevant sind. Das Duo wurde ein Trio mit einem dritten Mitbegründer,

Tomas Varga, der dem WATCH OUT!-Team frische Ideen und einen analytischen Ansatz

brachte. Gemeinsam haben die drei ein Auge auf die Zukunft mit hohen Zielen

und dem Ehrgeiz, die Welt durch einfache, zugängliche Lösungen zu verändern.

Die WATCH OUT! ist ab sofort europaweit Online auf der Homepage www.cesstore.de

zu einem empfohlenen Einstiegs-Angebot von 19,99 EUR erhältlich

(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten). Das Paket enthält neben der WATCH OUT! einen

weiteren Tank zum Befüllen und eine 100ml Flasche Hand-Desinfektionsmittel.

Zitate der Gründer von WATCH OUT!

“Hand-Desinfektionsmittel sind umständlich, unordentlich und selten dort, wo wir

sie am dringendsten benötigen”, sagte Allan Klepfisz, Mitbegründer von WATCH

OUT!. “WATCH OUT! ist eine einfache und dennoch effektive Lösung für eines

unserer dringendsten Probleme.”

“Wir haben unser Leben der Kombination von großartigem Design mit

unverzichtbarer Funktionalität gewidmet”, sagte Tomas Varga, Mitbegründer

von WATCH OUT!. “In diesem Fall geht es bei intelligentem Design nicht nur um

Ästhetik. WatchOut ist ein Produkt, das Infektionen, die jährlich Hunderttausende

töten, aktiv bekämpfen kann.”

“Die Coronavirus-Pandemie hat eine neue Normalität geschaffen, in der wir

alle unsere Lebensweise und unsere Gewohnheiten anpassen müssen”, sagte

Tomas Varga, Mitbegründer von WATCH OUT!. “Wir wollen Lösungen für eine neue

Lebensweise finden. Wir wollen die Welt verändern. ”

NEUER GESCHÄFTSBEREICH

DER CES CNC

ENGINEERING

SOLUTIONS GMBH

Seit 2010 Ihr Partner für innovative und

anspruchsvolle Produkte. Mit dem

CES-Store eröffnet das Unternehmen

ein neues Geschäftsfeld zum Verkauf

eigener origineller Produktideen und

Importe. Als innovativ-kreativer Partner für

Prototypenbau steht das Unternehmen mit

einem eigens für diese Zwecke gerüsteten

Maschinenpark zur Umsetzung neuer

Ideen bereit. Umfangreiche Leistungen

im Bereich der auftragsbezogenen

Einzel-und Serienfertigung sind in diesem

hochmodernen CNC Bearbeitungszentrum

zu finden.

