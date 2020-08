Centurion Plus erhöht die Verfügbarkeit von agilem Rechtsbeistand in ganz Europa

Der On-Demand Rechtsbeistand-Anbieter Centurion Plus hat Büros in Frankfurt und Berlin eröffnet, um europäische Kunden besser zu bedienen.

Centurion Plus verändert die Art und Weise, wie Dienstleistungen für Unternehmen in Deutschland und Europa erbracht werden. Die Kanzlei bietet mithilfe ihres Pools an europäisch und international ausgebildeten Anwälten einen vollständig agilen On-Demand Rechtsbeistand an. Kunden stehen Anwälte so umgehend zur Verfügung – z.B. für kurz- oder langfristige Projekte, bei Bedarf an spezifischen Fachkenntnissen oder während Personalmangels.

Mit dem Schritt reagiert das Unternehmen auf das Feedback seiner europäischen Kunden, das aufzeigt, dass es eine Marktlücke für einen NewLaw-Typ an Rechtsbeistand gibt, der maßgeschneiderte und flexible Rechtsdienstleistungen On-Demand anbietet.

Keseena Chengadu, Co-Vorsitzende von Centurion Plus, erklärt, dass Europa ein entscheidender Schritt in der Strategie der Kanzlei und Effizienz dafür der wesentliche Treiber war. “Die Suche nach geeigneten Anwälten für bestimmte Projekte war für unsere europäischen Kunden äußerst zeitaufwändig”, sagt sie. “Bisweilen werden Anwälte nur für eine einmalige Angelegenheit oder sporadisch wiederkehrende Projekte benötigt und in diesen Situationen ist es in der Regel unwirtschaftlich, einen Vollzeitanwalt einzustellen.”

Insbesondere COVID-19 und die daraus resultierenden Lockdown-Beschränkungen erhöhen die Nachfrage nach flexiblem Rechtsbeistand. “In den letzten Monaten haben wir die Centurion Plus Arbeitsweise in zahlreichen Kunden-Unternehmen aktiv eingeführt”, sagt Keseena Chengadu. “Und unsere Kunden und deren Mitarbeiter haben festgestellt, dass dies ihnen bei der Entwicklung eines zielführenden Mindsets zur Fernarbeit wirklich geholfen hat.”

Centurion Plus firmiert unter dem Dach der Centurion Law Group (CLG), einem Rechtskonglomerat, das von dem bekannten Unternehmensanwalt NJ Ayuk gegründet wurde. Ergänzt durch die Unterstützung, das Fachwissen und die Ressourcen von CLG können Centurion Plus Kunden auf juristische Experten zu erschwinglichen Kosten zugreifen, wenn diese zusätzlichen Rechtsbeistand benötigen – z.B. zur Überbrückung von Abwesenheiten, für ein bestimmtes Projekt oder eine spezielle Transaktion.

Flexible Lösungen während COVID-19

Obwohl Centurion Plus lange vor COVID-19 gestartet ist, hat der Lockdown die Nachfrage nach flexiblem Rechtsbeistand erheblich gesteigert. Kunden fragen nicht nur juristisches Fachwissen nach, sondern auch anpassungsfähige, technisch versierte Anwälten, die sich schnell und effizient in interne Teams integrieren lassen. Das macht den On-Demand Rechtsbeistand von Centurion Plus sinnvoller denn je.

In den letzten Monaten hat das Team den Centurion Plus Arbeitsstil bei vielen Kunden-Unternehmen integriert, was gleichermaßen dazu beigetragen hat, ein besseres Fernarbeit-Mindset bei unseren Kunden und deren Mitarbeitern zu entwickeln.

Bei Centurion Plus bieten wir maßgeschneiderten und kosteneffizienten Rechtsbeistand an, indem wir unseren Mandanten erfahrene Rechtsberater zur Verfügung stellen, um ihre spezifischen Bedürfnisse in Deutschland und anderen Teilen Europas zu erfüllen. Unsere Anwälte werden sorgfältig ausgewählt und verfügen über die erforderliche Qualifikation, Ausbildung und Fachkenntnis, um Erwartungen zu übertreffen. Unsere Berater arbeiten je nach Anforderung Remote und vor Ort.

In Deutschland umfasst unsere interne Kapazität die Rechtsberatung in allen Kernbereichen, einschließlich Corporate, Compliance, Due Diligence, Bankwesen, Immobilientransaktionen, Energie, Beschäftigung, Fusionen, Start-up wie auch Technologie, Steuer, Investment, Kartellrecht, Immigration und geistiges Eigentum.

