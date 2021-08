CEHATROL Technology eG übernimmt Deutsche Bank Geschäftsräume in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz in Berlin-Köpenick

Berlin, den 01. August 2021 Die CEHATROL Technology eG, ein global tätiges Technologieunternehmen, suchte im Rahmen der erfolgreichen Unternehmensexpansion für ihre Sparte „Strom und Gas“ einen weiteren Standort in Berlin. Aengevelt Immobilien vermittelte hierzu einen Mietvertragsabschluss über moderne Büroflächen in einem Objekt in Köpenick mit Altstadtnähe. Mietbeginn für die insgesamt rd. 270 m² ist Anfang August. CEHATROL erweitert mit der neuen Liegenschaft ihre bereits vorhandenen Räumlichkeiten in Köpenick. Mit Freude können wir heute vermelden, dass wir auf unserem Expansionskurs einen Schritt weitergekommen sind. Wir haben weitere Geschäftsräume in Berlin-Köpenick heute übernommen, Vormieter war die Deutsche Bank. In den neuen Räumlichkeiten werden wir unser erstes Ladenlokal eröffnen. Die CEHATROL Technology eG, Die Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT, wächst und wächst und wächst. Die Mitgliederzahlen schießen in die Höhe, sämtliche Geschäftsbereiche, insbesondere die Sparten Strom, Wohnen sowie Kfz erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Vor diesem Hintergrund ist es folgerichtig, dass es in den Räumen im Stammsitz der Genossenschaft allmählich zu eng geworden ist. Aufgrund der aktuellen Umstände ging es platztechnisch gerade noch so, doch einige Mitarbeiter der Verwaltung mussten schon auf Homeoffice ausweichen. Doch mit den zunehmenden Mitgliederzahlen geht auch eine Intensivierung der Betreuungsintensität der Mitglieder einher. Darüber hinaus suchen immer mehr Mitglieder auch mal das persönliche Gespräch in unseren Büroräumen. Was jedoch den Schritt in Richtung Ladenlokal letztendlich auslöste, war der Wunsch, die Leistungspalette der Genossenschaft einem breiteren Publikum auch mittels physischen Präsenz näherzubringen.

„Wir versprechen uns durch den Blickkontakt zu unseren Schaufenstern, dass auch vorbeilaufende Fuß- und Spaziergänger mal den Wunsch verspüren, in unser Ladenlokal zu kommen und ihr potentielles Interesse an unseren Produkten und Leistungen kundtun.“, so Frank Knauer, der Bevollmächtigte der Generalversammlung. Und er fährt fort: „Zudem wollen wir auch für unsere Mitglieder da sein, wenn sie uns mal persönlich antreffen möchten.“

Schauen Sie also gerne mal rein, wenn es bei uns ab dem dritten Quartal 2021 heißt „Türen offen für Publikum!“ Wir heißen Sie jetzt schon herzlich willkommen.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

http://www.cehatrol.com