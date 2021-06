CECIL – Sommerliche Mode-Highlights zum Verlieben

Der Juni ist ein zauberhafter Monat – er verspricht Sommer, Sonne und Sonnenschein. Passend zur neuen Saison warten viele neue Modeschätze auf Sie. Tropische Prints, fließende Stoffe und lockere Schnitte kreieren eine wunderschöne Sommerstimmung. In luftig-leichten Outfits fühlen Sie sich rundum wohl – egal, ob Sie an der Strandpromenade entlang spazieren oder mit Ihren Liebsten im Garten sitzen.

Tolle Prints und außergewöhnliche Farben

Prints und Muster versprühen sommerlichen Charme. Ob tropische Prints oder Paisley Prints – CECIL begeistert in jeder Stilrichtung. Setzen Sie besondere Statements mit einem It-Piece und kombinieren Sie es zu schlichten Basics. So entsteht ein Look mit kreativem Charme – und Sie sind für jeden Anlass perfekt gekleidet. Natürlich spielen auch Farben in diesem Monat eine wichtige Rolle. Besonders angesagt: Intensives Poppy Red. Mit dem hübschen Rotton ziehen Sie alle Blicke auf sich und verleihen Ihren Outfits eine unverwechselbare Note.

Fließende Stoffe und lockere Schnitte

Im Sommer lieben Sie es zart und luftig. Hosen, Kleider und Blusen aus Materialien wie Viskose und Lyocell versprechen einen hohen Tragekomfort. So fühlen Sie sich auch bei warmen Temperaturen rundum wohl und können Ihren Tag entspannt genießen. Freuen Sie sich auf pure Sommerstimmung und genießen Sie die CECIL-Schätze, die Sie im Juni und auch darüber hinaus strahlen lassen!

Herzlich willkommen in Ihrem Onlineshop für aktuelle Mode von Street One und Cecil

Unser Onlineshop präsentiert Ihnen aktuelle Mode namhafter Top-Marken wie Cecil und Street One für ein modernes Styling. Entdecken Sie die neuesten Trends und zeitgemäße Outfits für einen feminin-lässigen modern Women Look. Durch mehr als 30 Jahre Tätigkeit im Einzelhandel verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in der Modebranche und können Ihnen aktuelle Trend-Kollektionen zu ansprechenden Preisen anbieten. Neben regelmäßig neuen und auf die Saison abgestimmten Looks legen wir besonderen Wert auf gute Qualitäten, langlebige Materialien und angenehme Passformen, in denen Sie sich wohlfühlen.

Sicherer Kauf und kundenorientierter Service

In unserem Shop können Sie die topaktuelle Mode von Cecil und Street One bequem, einfach und sicher online bestellen. Ihre Sicherheit beim Online-Kauf hat für uns oberste Priorität. Wir sind von Trusted Shop mit dem Käuferschutz-Gütesiegel zertifiziert und bieten unseren Kunden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten mit verschlüsselter Datenübertragung sowie einen schnellen Versand. Ebenso profitieren Sie bei uns von einem attraktiven Bonussystem und kostenlosen Retouren. Gerne informieren wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über Neuheiten und Aktionen.

Kontakt

CONCEPT Verwaltungs- & Beteiligungs oHG

Anja Hennig

Keplerstr. 16

26723 Emden

+494921954780

info@concept-modehandel.de

https://concept-modehandel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.