CECIL – Die wunderschöne Seite des Februars

Sie lieben den Winter, sehnen sich aber jetzt schon nach dem Frühling? Dann genießen Sie die Vorfreude mit der neuen Kollektion von CECIL. Im Februar wird modische Abwechslung großgeschrieben. Entdecken Sie stylische Übergangsjacke, leichte Pullover und maritime Looks, die wundervolle Frühlingsgefühle hervorrufen.

Neue Basics treffen auf absolute Must-Haves

Auch in diesem Wintermonat erwarten Sie zahlreiche Trends. Besonders beliebt: Muster, so weit das Auge reicht! Freuen Sie sich auf leichte Pullover mit Streifen, It-Pieces mit Ankerprints oder Sweatshirts mit außergewöhnlichen Details. Die Outfits der Saison leben auch von eindrucksvollen Farben. Verlieben Sie sich in intensive Blautöne oder charmante Nuancen wie Lucky Clover Green. Mit so viel modischem Glück starten Sie entspannt in Richtung Frühling!

Die besten Looks zum Kombinieren

Der Lagenlook erlebt in diesem Monat seinen großen Auftritt. Von winterlichen Temperaturen bis hin zu frühlingshaften Tagen – im Februar ist alles möglich. Tragen Sie Denims zu warmen Übergangsjacken, kombinieren Sie flauschige Sweatshirts mit leichten T-Shirts. So sind Sie für jedes Wetter – und jeden Anlass – perfekt gewappnet. Ergänzt wird Ihr Outfit durch tolle Accessoires wie Schals, Tücher oder Taschen. Erleben Sie den Zauber des Februars und tauchen Sie ein in eine Modewelt, die immer wieder neue Überraschungen bereithält!

Herzlich willkommen in Ihrem Onlineshop für aktuelle Mode von Street One und Cecil

Unser Onlineshop präsentiert Ihnen aktuelle Mode namhafter Top-Marken wie Cecil und Street One für ein modernes Styling. Entdecken Sie die neuesten Trends und zeitgemäße Outfits für einen feminin-lässigen modern Women Look. Durch mehr als 30 Jahre Tätigkeit im Einzelhandel verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in der Modebranche und können Ihnen aktuelle Trend-Kollektionen zu ansprechenden Preisen anbieten. Neben regelmäßig neuen und auf die Saison abgestimmten Looks legen wir besonderen Wert auf gute Qualitäten, langlebige Materialien und angenehme Passformen, in denen Sie sich wohlfühlen.

Sicherer Kauf und kundenorientierter Service

In unserem Shop können Sie die topaktuelle Mode von Cecil und Street One bequem, einfach und sicher online bestellen. Ihre Sicherheit beim Online-Kauf hat für uns oberste Priorität. Wir sind von Trusted Shop mit dem Käuferschutz-Gütesiegel zertifiziert und bieten unseren Kunden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten mit verschlüsselter Datenübertragung sowie einen schnellen Versand. Ebenso profitieren Sie bei uns von einem attraktiven Bonussystem und kostenlosen Retouren. Gerne informieren wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über Neuheiten und Aktionen.

