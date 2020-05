CC Reinigungsservice bietet professionelle und zuverlässige Büroreinigung in Hamburg und Umgebung

Von Unternehmern für Unternehmer: Sorgfältige Büroreinigung und Gebäudereinigung für Unternehmen und Organisationen in Hamburg und Umgebung – bereits erfolgreich seit 15 Jahren.

Nichts ist für Kunden, Mitarbeiter und Besucher abschreckender als verschmutzte, unsaubere und unordentliche Büro- und Geschäftsräume. Aus Unzufriedenheit über viele Reinigungsunternehmen und Büroreinigungsservices, die für ihre eigenen Büros und Betriebe tätig waren, haben die beiden Hamburger Unternehmer Andre Clieves und Dirk Cusian deshalb vor 15 Jahren den CC Reinigungsservice Hamburg ( https://www.reinigungsservice-hamburg.de ) gegründet. Seit 2005 bestätigt der Erfolg und die steigende Nachfrage ihren eigenen Anspruch auf bezahlbare, aber verlässliche und professionelle Büroreinigungspakete mit geschultem Personal, zuverlässiger Unterhaltsreinigung, laufendem Geschirrdienst sowie Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln für die optimale Büroreinigung in Hamburg.

Dirk Cusian kennt als erfahrener Multi-Unternehmer die Ansprüche und Probleme von Inhabern und Geschäftsführern in der Metropolregion Hamburg: “Als Entscheider in Unternehmen befindet man sich täglich im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Effektivität, zwischen Kosten und Nutzen. Viele Unternehmen in Hamburg und Umgebung müssen sparen; nicht zuletzt durch die Corona-Krise. Viele Firmen und Verantwortliche in Hamburger Unternehmen und Organisationen vermissen – zu Recht – Zuverlässigkeit, Loyalität und Sauberkeit bei ihrer Reinigungsfirma und bemängeln ungeschulte und unzuverlässige Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen. Mit unserem unternehmerorientierten CC Reinigungsservice Hamburg bieten wir nun bereits seit rund 15 Jahren die perfekte Lösung für Unternehmen und Organisationen, für Selbstständige und Unternehmer, wenn es um die Reinigung von Büros und Geschäftsräumen in der Metropolregion Hamburg geht”, erklärt CC Reinigungsservice Hamburg Inhaber Dirk Cusian.

Individuelle Unterhaltsreinigung von Geschäftsräumen und Büros in Hamburg und Umgebung

Der CC Reinigungsservice Hamburg bietet Unterhaltsreinigung als regelmäßige professionelle Reinigung von Büros, Praxen, Kanzleien und Lokalen. Bestimmte Reinigungsleistungen werden nach einer genauen Objektbesichtigung festgelegt. Die Häufigkeit der durchzuführenden Innenreinigung von Büros und Geschäftsräumen ist vom gewünschten Reinigungsstandard abhängig. Zu den Reinigungsarbeiten in der Büroreinigung gehören beispielsweise die periodische Oberflächenreinigung von (Schreib)Tischen, Regalen, Fensterbrettern etc., Abfall- und Papierkörbe entleeren, Arbeiten im Sanitärbereich und Teeküchen, aber auch die laufende Pflege der Böden (z.B. Holz, Teppich, Kunststoff). Die Häufigkeiten der Reinigungen können in der Zusammenarbeit mit dem CC Reinigungsservice Hamburg z.B. täglich oder mehrmals wöchentlich festgelegt werden – ganz nach individuellem Bedarf und Budget des Auftraggebers.

Geschultes Reinigungspersonal und individuelle Reinigungsservices aus Hamburg

Beim CC Reinigungsservice Hamburg können sich Unternehmen und Organisationen bei ihrer Büroreinigung auf geschultes und professionelles Personal verlassen: versierte Putzkräfte, ausgebildete Gebäudereiniger und Fensterputzer, zuverlässige Reinigungskräfte für alle Räumlichkeiten in Büros, Geschäften, Praxen, Kanzleien, Agenturen und Lokalen.

Zur Büroreinigung in Hamburg und Umgebung gehören dabei nach Wahl und Bedarf auch der Geschirrdienst mit dem Einsammeln und dem maschinellen oder manuellen Abspülen des schmutzigen Geschirrs sowie die Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln: Je nach individuellem Bedarf versorgt der CC Reinigungsservice Hamburg seine Kunden im Rahmen der Büroreinigung mit folgenden Hygieneartikeln: Papierhandtücher, Küchenrollen, Toilettenpapier, Handseife, Hygienebeutel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und vieles mehr.

“Als Unternehmer mit jahrzehntelanger Business-Erfahrung wissen wir, was die Bedürfnisse und Probleme bei der Büroreinigung sind und was die Unternehmer, Selbstständige und Entscheider bei der Büroreinigung durch unprofessionelle und unzuverlässige Reinigungsunternehmen nervt. Wer sich in Hamburg und im Hamburger Umland nicht mehr über mangelhafte Büroreinigung ärgern und mit gutem Gefühl die Reinigung seiner Büros und Geschäftsräume outsourcen möchte, sollte sich mit uns in Verbindung setzen und ein persönliches Angebot anfordern”, sagt Dirk Cusian.

Kontakt CC Reinigungsservice Hamburg – Ihr erfahrener Spezialist für Büroreinigung in Hamburg:

CC Reinigungsservice

Andre Clieves und Dirk Cusian GBR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Kostenfreie Erstberatung zur Büroreinigung Hamburg unter 0800 / 3030033

Telefon (Hamburg): 040 / 226 211 077

Telefax: 040 / 226 211 078

E-Mail: info (at) reinigungsservice-hamburg.de

Büro Reinigung Anforderungsformular auf www.reinigungsservice-hamburg.de

Über den CC Reinigungsservice Hamburg:

