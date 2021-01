cbs eröffnet Niederlassung in Helsinki

Beratungshaus will Kunden in Finnland lokal bedienen

Heidelberg, 18. Januar 2021 – cbs Corporate Business Solutions hat eine neue Niederlassung in Espoo gegründet, nahe der finnischen Hauptstadt Helsinki. Die erfolgreiche Unternehmensberatung baut damit ihre Präsenz im Nordeuropa aus, treibt das internationale Wachstum weiter voran und positioniert die globale Organisation der Gruppe für die Zukunft. Das neue Büro ist bereits die neunte ausländische Dependance von cbs. “Wir haben bereits langjährige Beziehungen zu verschiedenen namhaften Industriekunden in Finnland. Diese Beziehungen wollten wir nun festigen und weiter ausbauen”, erklärt Stefan Risse, Mitglied der Geschäftsleitung bei cbs.

Das Heidelberger Beratungshaus verfügt über ein einzigartiges Komplettangebot für die Unternehmenstransformation. Mit dem Selective SAP S/4HANA Transition Ansatz und der Standardsoftware Enterprise Transformer realisiert cbs die ONE Digital Enterprise der Zukunft. Der Anspruch von cbs ist es, in diesem wichtigen SAP-Markt mit erstklassigen Experten präsent zu sein “Wir wollen den finnischen Markt künftig noch intensiver bearbeiten. Wir denken, dass wir in dieser Region exzellente Chancen haben mit unserer fachlichen Expertise und dem einzigartigen Angebot. Ziel ist es, finnische Kunden mit lokalen Beratungsressourcen zu unterstützen”, erklärt Tanja Nenonen, die das neue Büro als Consulting Director leiten wird.

Nenonen kennt sich mit den Herausforderungen der Unternehmen in Finnland sehr gut aus. Die Finnin verfügt über mehr als 15 Jahre SAP-Erfahrung in verschiedenen Funktionen bei großen Beratungsfirmen und Industriekonzernen. Als Projektmanagerin hat sie zahlreiche anspruchsvolle SAP-Implementierungsprojekte in Asien, Europa und Südamerika geleitet.

Perspektivisch plant cbs, von Helsinki aus den gesamten skandinavischen Raum mit Consulting Services zu bedienen. Der Branchenfokus liegt dabei auf der Fertigungsindustrie. “Unsere Kunden sind anspruchsvoll und erwarten heute zunehmend, dass wir lokal beauftragt werden können”, weiß Nenonen.

Gleichzeitig möchte cbs auch ein attraktiver Arbeitgeber sein. Bei cbs in Finnland findet sich eine breite Auswahl an vielen spannenden Betätigungsfeldern für SAP-Experten – so etwa als Managementberater, Projektleiter, Prozess- und Anwendungsberater, Technologieexperte oder Solution Architect. “Wir planen, in Finnland in den nächsten Jahren kontinuierlich zu wachsen, ein starkes Team für das Thema Landscape Transformation aufzubauen sowie eine lokale SAP Consulting-Organisation zu etablieren”, erläutert Risse.

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standardsoftware cbs Enterprise Transformer® for SAP S/4HANA® realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. Das Beratungsunternehmen ist Gründungsmitglied der globalen Community “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. In dieser Experten-Gemeinschaft werden gemeinsam mit SAP globale Standards und Migrationsroutinen für Transformationen geschaffen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 600 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie neun internationalen Dependancen. Unterstützt durch Near- und Offshore-Center sowie ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um den Globus.

Kontakt

cbs Corporate Business Solutions GmbH

Erik Wegener

Rudolf-Diesel-Straße 9

69115 Heidelberg

0622133040

erik.wegener@cbs-consulting.de

http://www.cbs-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.