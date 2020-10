cbs-Entwickler Timo Ortiz bringt neues SAP-Fachbuch heraus

“Interactive Forms by Adobe” – Standardwerk zur Formularerstellung in SAP S/4HANA

Heidelberg, 01. Oktober 2020 – Timo Ortiz, Solution Architect im Bereich Business Application Technology bei der Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions, hat mit “SAP Interactive Forms by Adobe” sein erstes Buch veröffentlicht. In dem umfangreichen Werk beschreibt er, wie man interaktive Formulare erstellen kann, und welche Besonderheiten bei der Ausgabe in S/4HANA zu beachten sind. Das Buch aus der bekannten und erfolgreichen Reihe “SAP Press” umfasst insgesamt 790 Seiten und ist vor wenigen Tagen im Bonner Rheinwerk-Verlag erschienen.

Das Buch “SAP Interactive Forms by Adobe” hat seit zehn Jahren einen festen Platz im Programm von SAP Press. Die 4. Auflage hat Timo Ortiz vollständig aktualisiert und auf den Stand von S/4HANA gebracht. Es bietet unter anderem Informationen zu den neuen fragmentbasierten Formularvorlagen, zur Datenversorgung über SAP-Gateway-Services und zu SAP Cloud Platform Forms by Adobe. Das neue Werk klärt darüber auf, wie man das Customizing macht, auf was man bei der Entwicklung achten muss, es erläutert die Konfiguration der Adobe Document Services, informiert über Offline-Szenarien via Webservices und wie die Template-Themen berücksichtigt werden. cbs-Berater Ortiz unterstützt den Anwender beim Verständnis der verschiedenen Lösungen. Fest steht: SAP hat die Formulartechnologie so weiterentwickelt, dass sie auch unter S/4HANA nicht an Bedeutung verliert.

Timo Ortiz: “SAP Interactive Forms by Adobe”

Preis: 89,90 Euro

ISBN: 978-3-8362-7545-3

Bestellung: https://www.rheinwerk-verlag.de/sap-interactive-forms-by-adobe-de/

