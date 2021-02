CBDHouse.shop – bester CBD Online Shop in Deutschland

Location: Hauptsitz

Street: Kaiser-Friedrich-Ring 74

City: 65185 – Wiesbaden (Germany)

Start: 06.02.2021 12:00 Uhr

End: 06.02.2021 16:00 Uhr

Entry: 10000.00 Euro (incl. 19% VAT)

Leider muss die alljährliche Veranstaltung am 06.02.2021 für unsere Großkunden ab einem erzielten Jahreseinkauf/-umsatz von über 10000 Euro, aufgrund der momentanen Pandemie, abgesagt werden. Wir hoffen, dass wir die Veranstaltung wieder für unsere Topkunden im nächsten Jahr durchführen können und die Coronavirus-Pandemie bis dahin endlich besiegt ist.

Leider kann die geplante Veranstaltung in Wiesbaden, aufgrund der derzeit geltenden Regelungen nicht stattfinden. Alljährlich treffen wir uns mit unseren Großkunden und tauschen uns anlässlich eines großen Geschäftsessens in Wiesbaden aus.

Im Hinblick auf die beschlossenen Regelungen sind wir dazu gezwungen, das diesjährige Treffen abzusagen. Im Jahr 2020 konnten wir viele neue Gewerbekunden gewinnen. Besonders Heilpraktiker finden immer mehr Interesse an dem Wirkstoff CBD, der aus der Hanfpflanze gewonnen wird. So zeigt CBDHouse.shop ein immer stärkeres Umsatzwachstum. Immer mehr Kunden zeigen, neben dem bisher bestverkauften Produkt CBD Öl, ein höheres Interesse an CBD Kosmetik und CBD E-Liquid. So ist der Online Shop von CBDHouse mit 200 Produkten im Angebot mittlerweile einer der größten CBD Shops in Deutschland und sogar in der EU. Ebenfalls können wir immer höhere Aufrufzahlen unserer CBD Wissen Seite wahrnehmen. Die Menschen möchten sich immer stärker über den natürlichen Wirkstoff Cannabidiol informieren und sie möchten immer auf dem neusten Stand sein über die neusten Erkenntnisse aus Studien. Interessante Beiträge sind so exemplarisch CBD für Sportler, Abnehmen mit CBD, Raucherentwöhnung mit CBD oder das Endocannabinoid-System. CBD zeigt sich immer mehr als Allrounder in der Nahrungsergänzungsmittelbranche. Interessenten, wie Shop-Betreiber, Heilpraktiker, Apotheken, etc., können gerne mit uns Kontakt aufnehmen und sich über die Konditionen informieren. Wir haben für Sie jegliche legal erhältlichen CBD Produkte von den größten Herstellern mit bester Qualität im Angebot.

Wir blicken mit positiver Stimmung in die Zukunft und wünschen Allen ein gutes Geschäftsjahr 2021.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Weidenmüller

Geschäftsführer von Weidenmüller Management

Mit über 200 Produkten im Shop gehört CBDHouse zu einen der größten Online Shops und Großhandel für CBD Produkte in Deutschland.

