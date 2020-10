CBD für exklusive Hautpflege

Lab to Beauty, die erste komplette Prestige CBD Skin Care Linie, lanciert jetzt auch in Deutschland bei Douglas mit 9 aufeinander abgestimmten Produkten für eine komplette Pflegeroutine, ausschließlich auf pflanzlicher Basis und mit dem Wunder-Inhaltsstoff CBD. Während viele Marken nur Hanföl, bekannt für seine feuchtigkeitsspendende Eigenschaft einsetzen, wird in Lab to Beauty auch ein reiner CBD-Extrakt verwendet, der gezielt gegen alle Entzündungen wirkt und sich damit für die verschiedensten Hauttypen und -probleme eignet, für eine klarere, jünger aussehende und stärkere Haut.

Cannabidiol (CBD) ist ein natürlicher Cannabis-Wirkstoff – ein sogenanntes Cannabinoid. Es wird aus dem weiblichen Hanf der Sorte Cannabis sativa gewonnen, aber im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol (THC) hat CBD keine psychoaktiven Wirkungen. Ihm werden entkrampfende, entzündungshemmende, angstlösende und gegen Übelkeit gerichtete Wirkungen zugeschrieben. Hanf gilt als eine der ältesten nutzbaren Kulturpflanzen. Er weist ein breites Spektrum an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen auf und findet im täglichen Leben vielfältige Anwendungsbereiche. Damit ist die Hanfpflanze seit mehr als Tausenden von Jahren ein geschätzter Rohstoff. Mittlerweile werden die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze wissenschaftlich und systematisch erforscht, vor allem im medizinischen und kosmetischen Bereich. CBD dagegen soll erstmalig 1940 in den USA entdeckt und extrahiert worden sein. Das Cannabinoid wurde separiert untersucht und auf sein medizinisches Potential hin erforscht, allerding erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Hanf Infos).

Cannabidiol hat eine Zulassung für Kosmetikprodukte und hilft sehr, gegen Entzündung anzukämpfen. Es wird empfohlen, um die Haut zu beruhigen, zu erneuern und zu schützen und darüber hinaus ist es vielseitig einsetzbar. Es soll auch helfen, Akne zu vermeiden und Breakouts zu verhindern, um eine schöne, klare Haut zu verleihen. Außerdem wird CBD ein straffender Effekt der Haut nachgesagt, indem es die Elastizität fördert, die Kollagenproduktion stimuliert, die Ausstrahlung betont, Falten glättet und Pigmentstörungen mildert. Weitere Eigenschaften beinhalten die Behandlung von Ekzemen und die Regulierung der Ölproduktion der Haut. Aus diesen Gründen entstand Lab to Beauty mit dem Ziel, höchste Leistung in jedem einzelnen Produkt zu liefern!

Lab to Beauty verwendet die besten und umweltfreundlichsten Verfahren.

Lab to Beauty hat ein Team von hochqualifizierten Wissenschaftlern, Entwicklern, Landwirten und Botanikern zusammengestellt, um diese Bewegung für reine Schönheit anzuführen. Ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten zu Cannabis-Verarbeitungsverfahren und zur Produktentwicklung auf Pflanzenbasis ermöglichen es Lab to Beauty, die reinste und wirkungsvollste CBD-Hautpflege, Haarpflege und Nahrungsergänzungsmittel anzubieten und als SPA-grade bezeichnet zu werden. Lab to Beauty verwendet die feinsten, überkritischen CO2-Extraktionsverfahren, um sicherzustellen, dass keine Chemikalien [kein Hexan und kein Butan] zur fachmännischen Isolierung und Extraktion verwendet werden, und liefern so effektiv das sauberste CBD auf dem Markt.

Das CBD ist:

Non-GMO

Aus Hanf gewonnen

Nachhaltig bewirtschaftet und beschafft

“Triple Bottom Line”, “Seed-To-Scale” Agrarproduktion

Produziert in einer lebensmitteltauglichen, FDA- und GMP-konformen Einrichtung

THC frei und nicht psychoaktiv

Lab to Beauty bietet ein Spa-Erlebnis.

Mit dem beruhigenden CBD als Kernstück jedes Produkts hat Lab to Beauty einen wohltuenden, spa-ähnlichen Effekt für Ihre Haut, Haare und Sinne. Lab to Beauty wird im renommierten Lapis Spa im Fontainebleau Miami Beach Hotel angeboten und bietet Ihnen Luxus und Wirksamkeit in Spa-Qualität für die Anwendung zu Hause. Das unverkennbare Rosmarin-Minzaroma der Produkte gibt immer das Gefühl, gerade erst in den Spa-Bereich eingetreten zu sein.

Lab to Beauty ist für alle Hauttypen.

Lab to Beauty ist eine Unisex-Kollektion, die für alle Haut- und Haartypen entwickelt wurde. Das Schöne an CBD ist, dass es universell für alle von Nutzen ist, weil jede Haut Beruhigung braucht. Lab to Beauty liefert die entspannende Erneuerung, die Haut, Haare und das innere System eines jeden benötigt.

Lab to Beauty ist Clean.

Die seriöse Clean Beauty Linie ist vegan, 8-free und frei von Tierversuchen mit nachhaltig beschafften Produkten nach dem “Triple Bottom Line”-Konzept und nach der “Seed-to-Scale”-Agrarproduktion. Die Produkte sind eine beruhigende Symbiose aus hochqualitativem CBD Extrakt und hochwertigen Pflanzenwirkstoffen – die meisten in Bio-Qualität.

Mit Lab to Beauty verfolgen die Gründerinnen Katherine und Alison Ragusa ihr Ziel, Umwelt – und moderne Anforderung ohne Kompromisse gerecht zu werden.

