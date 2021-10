Cashback direkt, schnell und einfach investieren

Deutschlands größter Cashback-Anbieter lässt Kunden vom Börsenboom profitieren

Andasa, Anbieter von Deutschlands größtem Cashback-Programm bietet seinen Kunden nun die Option, Cashback-Beträge direkt in Wertpapieren anzulegen. Zur Auswahl stehen zunächst einige der wertvollsten Unternehmen: Microsoft (MSF), Apple (APC), Google (ABEA), Amazon (AMZ) sowie Bitcoin (21XB). Mit der Einführung der neuen Funktion reagiert Andasa auf den anhaltenden Trend zu Wertpapieren.

Cashback-Anbieter Andasa vereinfacht damit seinen Kunden die Investition in Wertpapiere drastisch. Die klassischen Show-Stopper wie Kontoeröffnung, Depoteröffnung, App-Installation und Registrierung bei einem Broker entfallen komplett. Zur Verwaltung des neu integrierten Aktienprogramms und der Kundenkonten wurde auf der Andasa-Plattform ein System entwickelt, das jederzeit den exakten Kurswert des investierten Guthabens anzeigt und spontane Käufe, Verkäufe oder Anlagewechsel ermöglicht.

So schnell investieren, wie man eingekauft hat

Mit zwei Mausklicks ist der Cashback-Betrag in Microsoft, Apple, Google, Amazon oder Bitcoin investiert – ganz ohne zusätzlichen Aufwand oder Apps. Die Entwicklung des investierten Guthabens lässt sich jederzeit einsehen und Auszahlungen sind ganz nach Wunsch oder Bedarf möglich. So kann aus einer kurzfristigen finanziellen Entlastung ein gut hinterlegter Notfallgroschen oder auch eine langfristige Investition in die erfolgreichsten Unternehmen der Welt werden.

Aktien oder Krypto? – Die Entscheidung liegt bei den Kunden

Neben Aktien der vier wertvollsten Unternehmen bietet Andasa über den 21Shares Bitcoin ETP auch die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren. Kunden haben so die Möglichkeit, das erhaltene Cashback nach eigenen Vorlieben und Erwartungen anzulegen. Cashback gibt es auch bei der Nutzung der mehrfach ausgezeichneten Andasa MasterCard Gold und kann in Wertpapiere angelegt werden.

Über die Andasa GmbH

Die Andasa GmbH (Leipzig) wurde unter dem Namen AdiCash im August 2007 von Karsten Schneider gegründet. Der erfolgreiche Unternehmer gehört zur Gründerszene des E-Commerce in Deutschland und verfügt über eine langjährige Praxis mit Online-Geschäftsmodellen. Andasa ist das größte kostenlose Bargeld-Bonusprogramm Deutschlands und hat in mehreren Tests Topbewertungen erhalten, u.a. das Bild-Siegel für hohe Gesamtzufriedenheit als Cashback-Anbieter und die Auszeichnung „Beste Kreditkarte 2019“ von ntv.

