Caseking übernimmt den europaweiten Vertrieb von JONSBO!

Die Caseking Group übernimmt ab sofort exklusiv den europaweiten Vertrieb aller Produkte des Gehäusespezialisten JONSBO als neuer Distributor.

Die Caseking Group übernimmt ab sofort exklusiv den europaweiten Vertrieb aller Produkte des chinesischen Gehäusespezialisten JONSBO als neuer Distributor. Im beliebten Sortiment von JONSBO befinden sich neben einer Vielzahl an schick designten PC-Gehäusen aus hochwertig verarbeitetem Aluminium auch innovative Produkte zur Luft- und Wasserkühlung, diverse Artikel zur optischen PC-Verschönerung mit opulenter RGB-LED-Beleuchtung sowie weiteres PC-Zubehör.

Der Produktvertrieb und -verkauf beginnt sofort, während weitere Veröffentlichungen etappenweise im Laufe des Jahres 2020 folgen werden. Die voraussichtlichen Lieferdaten werden immer auf der entsprechenden Produktseite angezeigt. Weitere Informationen zum offiziellen Verkaufsbeginn und zur Lieferbarkeit noch nicht gelisteter Produkte folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Interessenten werden bei Caseking.de und unseren europäischen Tochtergesellschaften sukzessive das volle Sortiment von JONSBO erwerben können. Wir begrüßen JONSBO recht herzlich als populären Neuzugang in unserem stetig wachsenden Markenportfolio und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und viele zufriedene Käufer.

Als Distributor steht Caseking natürlich auch gewerblichen Handelspartnern (Wiederverkäufer / Reseller) als verlässlicher B2B-Partner mit gewohnt hoher Servicequalität für eine flächendeckende Versorgung des Marktes mit Produkten von JONSBO jederzeit zur Verfügung. Willkommen bei Caseking, JONSBO!

JONSBO – Jetzt zu Hause bei Caseking: https://www.caseking.de/jonsbo

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazu kommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Karolina Lesniewska

Gaußstr. 1

10589 Berlin

+49 (0)304036642-81

klesniewska@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.