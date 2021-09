Im Therapieansatz von Caroline Klann gehören die beiden ganzheitlichen Behandlungsmethoden von Osteopathie und Trad. Chin. Medizin untrennbar zusammen und ergänzen sich gegenseitig.

Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) erlangte in China an einer Eliteuniversität mit der höchsten Qualifizierung von H++ Ihre universitären Abschlüsse in der Traditionellen Chinesischen Medizin, wie den Doctor of Medicine (Dr./Boshi) an der University Shandong (China) und den Master of Medicine an der University Guangxi (China). Zusätzlich absolvierte sie ein Studium der Osteopathie an der Ostepathie Akademie in München und ein Heilpraktikerstudium. Ihre tiefgründigen Kenntnisse nutzt Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) in ihrer Privat-Praxis in München, um ihren Patienten eine besondere Kombination aus diesen Wissensbereiche anzubieten.

WIE LÄUFT EIN BESUCH IN DER PRAXIS VON Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) AB?

Mit einer sorgfältigen Erfragung der bisherigen Krankengeschichte beginnt jedes Arztgespräch, so auch in der Praxis von Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) in München. Oft werden hier Fragen gestellt, die scheinbar nicht „direkt“ mit den Beschwerden des Patienten zu tun haben. Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) stellt diese Fragen bewusst, um ein möglichst ganzheitliches Bild des Patienten zu erhalten.

WELCHE TYPISCHEN BESCHWERDEN WERDEN VON DR. OF MEDICINE (BOSHI) CAROLINE KLANN BEHANDELT?

Da der ganzheitliche Therapieansatz der Kombination von Osteopathie und Traditionellen Chinesischen Medizin eine große Bandbreite vieler Beschwerden auf der körperlichen, seelischen und psychischen Ebene umfasst und versteht, können zum Beispiel alle Arten von Schmerzen am Bewegungsapparat (akut/chronisch) behandelt werden. Weitere Beispiele sind:

o Akute und chron. Gelenksbeschwerden (Allgemeine Schmerztherapie)

o Tinnitus, Kopfschmerzen (Migräne) Schwindel (alle Arten)

o chronische und akute Bauchschmerzen

o Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Fussbeschwerden, Ischiasbeschwerden, Golferellenbogen, Handgelenksschmerzen, BS Beschwerden und Vorfälle

o akute und chron. Infekte (Immunsystemaktivierung)

o Zähneknirschen, Fehlbiss, Ohrenschmerzen, Kieferbeschwerden

WIE HILFT DIE METHODE VON DR. OF MEDICINE (BOSHI) CAROLINE KLANN WIE ZUM BEISPIEL BEI FEHLBISS ODER ZÄHNEKNIRSCHEN?

Bei Fehlbiss bietet Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) mit Hilfe der Osteopathie einen Weg, um gemeinsam mit einem behandelnden Zahnspezialisten das Problem dauerhaft zu beheben. Oft entsteht Zähneknirschen aber nicht durch Fehlbiss, sondern durch Stress und damit zusammenhängende Verspannungen im Kiefer. Osteopathie und TCM können hier ansetzen, um Körper und Geist zu entspannen und auch weitere mit der Kieferverspannung zusammenhängende Probleme zu lösen.

WELCHE METHODE WIRD ZUM BEISPIEL BEI SCHWINDEL UND TINNITUS ANGEWANDT?

Eine Untersuchung und Behandlung mit der Osteopathie ermöglicht es Störungen im knöchernen System zu beheben (wie beispielsweise blockierte Wirbel an der HWS, dem Schädel oder Kieferbereich). Ergänzend dazu können mit der Akupunktur sogenannte Energieblockaden in den bekannten Energiefeldern (den Meridianen) positiv behandelt und wieder der freie Energiefluss aktiviert werden.

WAS KANN DR. (BOSHI) OF MEDICINE CAROLINE KLANN (UNIV. SHANGDONG) BEI KNIESCHMERZEN ODER ISCHIAS-SCHMERZEN TUN?

Die Ostheopathie ist ein Weg, mit dem Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) Knieschmerzen ganzheitlich behandelt. Dabei wird der gesamte Halteapparat des Körpers untersucht und mit entsprechenden osteopathischen Techniken so in Form gebracht, dass das Knie Entlastung findet.

Bei Ischias-Schmerzen handelt es sich zumeist um Blockaden des Beckens oder der Wirbel, welche den Ischiasnerv einklemmen und wieder in die ursprüngliche Position gebracht werden müssen, so dass sich Muskeln und Sehnen entspannen können. Hier kann Akupunktur eine kurzfristige, schmerzstillende Wirkung erzielen. Grundsätzlich können alle Arten von Schmerzen mit Akupunktur behandelt werden, weswegen Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) allgemeine Schmerztherapie anbietet.

WIE HILFT DER ANSATZ VON DR. (BOSHI) OF MEDICINE CAROLINE KLANN (UNIV. SHANGDONG) IN DER SPORTMEDIZIN?

Ein Sportler kennt seinen Körper und weiß, wenn etwas nicht stimmt. Deswegen erarbeitet Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) gemeinsam mit ihm einen individuellen Behandlungsplan mit ganzheitlichem Ansatz. Wenn Schmerzen oder Blockaden vorhanden sind, werden diese ganzheitlich behandelt und korrigiert und neue Reize durch richtige Trainingsansätze geschaffen. Betroffene sehen, dass unglaubliches erreicht werden kann und viele Beschwerden und akute und chronische Krankheitsbilder sehr effektiv und positiv behandelt werden können. Nach der Therapie können Patienten oftmals ohne Schmerzen oder Haltungsschäden wieder durchs Leben gehen.

Insbesondere die Akupunktur, ein wesentlicher Bestandteil aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), und die Osteopathie bilden für Dr. (Boshi) of Medicine Caroline Klann (Univ. Shangdong) (München) eine Einheit. Bei beiden Behandlungsmethoden geht es darum, Körper, Geist und Seele als ein Ganzes zu verstehen – so können Störungen erkannt und ganzheitlich behandelt werden. Aus diesem Grund wendet sie in ihrer Münchner Praxis eine Verknüpfung beider Methoden an.

