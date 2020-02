Carlo Milano Taschenschirm mit Teflon®-Beschichtung 210 T

Regenschutz bei Wind und Wetter

– Bruch- und windsicher bis 140 km/h

– Schnelltrocknend dank Teflon®-Beschichtung

– Öffnen und Schließen per Knopfdruck

– Rutschfest: gummierter Griff

– Leicht und kompakt

– Große Spannweite: Ø 95 cm

Sicher im Regen unterwegs: Der Regenschirm von Carlo Milano ist mit Teflon beschichtet! Das

macht ihn extrem wasserabweisend. Nach Benutzung trocknet er schnell – da hat auch Schimmel

keine Chance!

Verlässlich bei Wind und Wetter: Dank stabilem Rahmen mit Glasfaser-Verstärkung und 9-facher

Verstrebung ist der Schirm windfest bis 140 km/h. Und sollte er sich bei besonders starkem Wind

oder Sturm doch einmal umstülpen, sorgt der Luftauslass dafür, dass er keinen Schaden nimmt.

Praktische Einhand-Bedienung: Per Knopfdruck öffnet und schließt man den Schirm ganz bequem

mit nur einer Hand. Der gummierte Griff sorgt für sicheren Halt auch bei Nässe.

– Kompakter Taschenschirm, Ø 95 cm

– Extrem wasserabweisend und schnelltrocknend: beschichtet mit Teflon® 210 T

– Robust und langlebig: 9-fache Verstrebung, Rahmenkonstruktion aus

glasfaserverstärktem, rostfreien Stahl

– Sturmsicheres Windventil: Bespannung mit Luftauslass

– Windfest bis 140 km/h (Windstärke 10 – 12)

– Einfaches Öffnen und Schließen per Knopfdruck dank Auf-zu-Automatik

– Rutschfest: gummierter Griff

– Kompakt: passt auch in die Handtasche

– Schimmelresistent und schnelltrocknend

– Material Bespannung: 100 % Polyester

– Maße: 29 x 5 x 5 cm, Gewicht: 395 g

– Taschenschirm inklusive Transporthülle und deutscher Anleitung

Preis: 16,95 EUR

Bestell-Nr. NX-7608-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX7608-5005.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.