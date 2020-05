Carlo Milano Standventilator VT-400.duo mit 2 Rotoren

Sorgt für eine herrliche Abkühlung im Sommer

– Bequeme Bedienung per Fernbedienung

– Rotoren individuell einstellbar und steuerbar

– Natur- und Schlafmodi mit wechselnder Windgeschwindigkeit

– Timer für automatisches Abschalten

Eine kühle Brise an heißen Tagen und Nächten! Der Ventilator von Carlo Milano sorgt mit gleich zwei Rotoren für angenehme Abkühlung.

Die Windstärke nach Wunsch regulieren: Für jeden Ventilator kann man den Luftstrom individuell einstellen. Mit dem Schlaf- und Natur-Modus erlebt man natürliche Böen mit automatisch wechselnder Stärke.

Die Richtung bestimmen: Einfach manuell den Neigungswinkel der Rotoren nach oben und unten richten. Auf Wunsch schwenkt der Ventilator automatisch nach links und rechts. So kommt die kühle Brise genau dort an, wo man sie braucht.

Bequeme Bedienung am Gerät oder per Fernbedienung: Mit 6 Touch-Tasten reguliert man alle Einstellungen. Die übersichtliche LED-Anzeige zeigt alles auf einen Blick. Per Fernbedienung lässt sich der Standventilator vom Sofa oder Bett aus steuern.

Extrasicher für Kinder und Haustiere: Die robusten Schutzgitter um die Rotoren verhindern, dass sich jemand verletzt: Katzenpfoten, Hundeschnauzen und Kinderhände sind sicher.

– Erfrischende Abkühlung an heißen Tagen und Nächten

– 2 Ventilatoren: einzeln steuerbar per Soft-Touch-Kontrollpanel und per Fernbedienung

– Je 3 Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 2.000 Umdrehungen/Minute: schnell, mittel, langsam

– Luftstrom: bis zu 12,13 m³/Minute

– 3 Modi: normal (manuell einstellbar) sowie Schlaf und Natur mit automatisch wechselnder Luftgeschwindigkeit

– Oszillierend: Schwenkbereich von 60°

– Ventilatoren in Stufen neigbar: oberer Ventilator um 90° nach oben und 45° nach unten, unterer Ventilator um 45° nach oben und unten

– Einstellbarer Abschalt-Timer: 1 – 7 Stunden

– Rotor-Durchmesser jeweils ca.17 cm, Gehäuse-Durchmesser jeweils 21,5 cm

– Einfache Bedienung über 6 Touch-Buttons: ein/aus, Ventilator 1, Ventilator 2, Timer, Modus, Oszillation

– LED-Modusanzeige

– Lautstärke: nur 61 dB

– Material: Kunststoff

– Leistung: 70 Watt

– Stromversorgung Ventilator: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: 1 Knopfzelle Typ CR2032 (enthalten)

– Maße: 27,5 x 70 x 14 cm, Gewicht: 3,8 kg

– Ventilator VT-400.duo inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

Preis: 109,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6394-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6394-3033.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.