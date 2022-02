Carlo Milano Smartes WLAN-Anzuchtsystem HAS-001

Das Wachstum der Pflanzen bequem per App und Sprachbefehl kontrollieren

– Intelligente Anbau-Modi für Kräuter, Gemüse, Früchte und Blumen

– Höhenverstellbares Wachstums-Licht für optimales Pflanzenwachstum

– Wasserpumpe lässt Wasser zirkulieren: verhindert das Faulen von Wurzeln

– Lüfter simuliert Wind und hilft bei natürlicher Bestäubung

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Die Lieblingspflanzen einfach selbst züchten: Dank höhenverstellbarem Vollspektrum-Licht, das Sonnenlicht imitiert, und Anzucht-Schwämmen mit Torfsubstrat wachsen die grünen Lieblinge im Nu in die Höhe – egal zu welcher Jahreszeit! Die intelligenten Anbau-Modi sorgen dafür, dass für Kräuter, Gemüse, Früchte und Blumen stets optimale Bedingungen herrschen.

Per App „Elesion“ die Kontrolle behalten – auch weltweit: Man muss seine zarten Pflänzchen nicht mehr unkundigen Laien überlassen – auch wenn man mal nicht zu Hause ist. Per App steuert man alle Funktionen direkt auf dem Display des Smartphones und Tablet-PCs. Oder man bedient das intelligente Pflanzen-Anzuchtsystem von Carlo Milano sogar per Sprachbefehl!

Ideale Wasserversorgung: Einfach den Tank auffüllen und das Wasser verteilt sich von selbst auf die Pflanzen. Dank integrierter Wasserpumpe wird es regelmäßig umgewälzt und versorgt so die Wurzeln optimal mit Sauerstoff. Abgestandenes Wasser und faulende Wurzeln gehören so der Vergangenheit an. Und das alles geschieht nahezu geräuschlos – man bleibt ungestört.

Wind wie in der Natur: Dank Lüfter weht auf Wunsch eine sanfte Brise über die Pflanzen und hilft bei der natürlichen Bestäubung.

Das Smart Home aktivieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral direkt über das Smartphone. Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Gratis-App „Elesion“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: per Sprachbefehl ein-/ausschalten (benötigt Amazon Echo bzw. Google Home oder ein kompatibles System)

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Leise im Betrieb

– Wassertank mit Sichtfenster zur Wasserstands-Kontrolle: Kapazität 7 l

– 12 Anzucht-Schwämme: 55 % Polyurethan-Schaum, 45 % Torfsubstrat

– Leistungsaufnahme: 23 Watt

– Maße Anzucht-Schwämme: je 40 x 20 x 15 mm, Gewicht: je 3 g

– Maße Pflanzschale: 350 x 345 x 260 mm, Gesamt-Höhe: 540 mm, Gewicht: 2.100 g

– Anzuchtsystem HAS-001 inklusive Wasserbehälter mit Deckel für Anzuchtkörbe, Wasserpumpe, LED-Panel, Verbindungsstange, 12 Anzuchtkörbe, 12 Deckel, 12 Kunststoffkuppeln, 12 Anzuchtschwämme, 12 Beschriftungssticker, Zange, 230-Volt-Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394666

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6089-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6089-3103.shtml

Für das Pflanzen-Anzuchtsystem sind auch Ersatz-Schwämme erhältlich:

Carlo MilanoErsatz-Schwämme für Hydroponisches Anzuchtsystem HAS-001, 24er-Pack

Preis: 12,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6090-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/bZesdorqygSCKLC

