Die CAPANOVA GmbH feiert den internationalen Tag des Jaguars.

Der 29 November ist für das junge Team der CAPANOVA GmbH, rund um den Gründer Benjamin Koch, ein ganz besonderer Tag in der firmeneigenen Geschichte.

CAPANOVA unterstützt den Jaguar im Amazonas mit dem WWF-Deutschland.

Der Amazonas Regenwald bedeckt weite Teile Südamerikas und ist 20-mal so groß wie Deutschland. Es ist ein unglaublich wertvolles, aber bereits geschwächtes Ökosystem, dass es zu erhalten gilt. Und der Amazonas ist sein Revier: Der Jaguar ist nach Tiger und Löwe die drittgrößte Raubkatze der Welt und im Amazonas sogar das größte Tier an der Spitze der Nahrungskette. Dort hält er alles im Gleichgewicht – ohne ihn würde das Ökosystem zusammenbrechen, doch der Jaguar ist bedroht.

Aus diesem Grund unterstützt die CAPANOVA GmbH, mit Sitz im mittelhessischen Neu-Isenburg, gemeinsam mit dem WWF-Deutschland den Jaguar und dessen Lebensraum im südamerikanischen Amazonas.

„Da ich selbst in Südamerika auf Reisen war und dort die Idee zu den CAPANOVA Produkten geboren wurde, ist es mir ein besonders wichtiges und persönliches Anliegen den WWF im Amazonasbecken tatkräftig zu unterstützen.“ so der Gründer Benjamin Koch zur gemeinsamen Patenschaft mit dem WWF.

Der Internationale Jaguar-Tag wird jedes Jahr am 29. November gefeiert. Dieser Tag bietet die Gelegenheit, die größte Wildkatze des Amazonas zu feiern. Lebensraumverlust und illegaler Wildtierhandel sind die Hauptbedrohungen für die Jaguar-Populationen. Im März 2018 fand im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York das „Jaguar 2030 Forum“ statt. An der Veranstaltung nahmen Vertreter aus 14 Sortimentsländern teil. Neben anderen Schritten und Maßnahmen für das Wohlergehen von Jaguaren wurde in der Erklärung des Jaguar 2030 Forums auch die Einrichtung des jährlichen Internationalen Jaguar-Tages vorgeschlagen. Der Tag wurde festgesetzt, um das Bewusstsein für die zunehmenden Bedrohungen zu schärfen, denen diese Großkatzen ausgesetzt sind.

Am Montag, den 29. November 2021, wird der Internationale Jaguar-Tag gebührend gefeiert.

Weitere Infos zur Patenschaft der CAPANOVA GmbH findest du auf unserer Webseite.

Haare – Styling – Natur – das ist CAPANOVA.

CAPANOVA versteht sich als Spezialist rund um ein Haarstyling mit Inhaltsstoffen aus der Natur.

CAPANOVA ist eine Haarstylingserie für Männer und bietet dir das erste rein natürliche und vor allem zertifizierte Naturerlebnis für die Haare.

Bei CAPANOVA werden ausschließlich die besten Inhaltsstoffe verwendet, die der Markt im Bereich Naturkosmetik zur Verfügung stellt, weshalb alle Produkte sogar mit dem bewährten NATRUE Siegel zertifiziert sind.

Alle CAPANOVA Produkte sind exklusiv zu finden unter: www.capanova.com

