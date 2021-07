Cannabisprodukte unter der Marke Rapid Dose Therapeutics im Einzelhandel in ganz Kanada über Master-Vertriebsvereinbarung mit Namaste Technologies Tochtergesellschaft CannMart

Rapid Dose Therapeutics kündigt seine neueste Innovation mit der Einführung von QuickSips™ an.

Biologisch abbaubarer infundierter Strohhalm.

BURLINGTON, Ontario – 13. Juli 2021- Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT“ oder das

„Unternehmen“) (CSE: DOSE) freut sich bekannt zu geben, dass sie einen Master Distribution Agreement mit Namaste Technologies Inc. (TSXV: N), (FRANKFURT: M5BQ), (OTCMKTS: NXTTF) Tochtergesellschaft CannMart Inc. für den exklusiven Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten der Marke RDT an Einzelhandelsstandorte in ganz Kanada abgeschlossen hat.

„Die Unterstützung und Ermutigung, die wir von unseren Partnern bei CannMart erhalten haben, war äußerst wertvoll. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem in Kanada breit aufgestellten Vertriebsnetz. Damit wird unser Cannabis in ganz Kanada wirkungsvoll vertrieben werden“, sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. „Diese strategische Allianz wird den Verkauf der RDT-gebrandeten Cannabisprodukte vorantreiben und gleichzeitig dem RDT-Management erlauben, sich weiterhin auf das Kerngeschäft des Unternehmens zu konzentrieren, einschließlich Impfstoffe und pharmazeutische Produkte.“

„Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit RDT zu schließen, um deren innovativen Cannabisprodukte zu vertreiben“, sagte Meni Morim, CEO von Namaste. „Wir bauen weiterhin ein breites Spektrum an Cannabisprodukten auf, die sowohl traditionelle als auch neuere Verabreichungsplattformen bieten, und wir freuen uns, mit der Aufnahme der QuickStrip™- und QuickSips™-Produktlinie eine neue Kategorie zu betreten. CannMart vergrößert die Anzahl seiner vertriebenen Produkte von derzeit etwa 700 weiterhin schnell und erhält eine Rekordzahl von Anfragen von Anbietern aus ganz Nordamerika, die ihre Produkte auf unserer innovativen Marktplatz-Plattform anbieten möchten. Wir sind zuversichtlich, dass dies eine erfolgreiche Partnerschaft mit RDT sein wird und wir auch mit ihr unsere Wachstumsziele erreichen werden.“

Das erste vermarktete RDT-Cannabisprodukt, ein mit 10 mg THC gefütterter QuickSips, wird in Kürze an Cannabisläden in ganz Kanada vertrieben, kurz darauf folgt der RDT QuickStrip 10 mg THC, ein sublingual oral auflösender Streifen.

„Der biologisch abbaubare, infundierte QuickSips-Strohhalm stellt eine weitere einzigartige Anwendung unserer oral auflösbaren, dünnen Streifentechnologie dar und ist eine natürliche Erweiterung unseres Flaggschiffprodukts QuickStrip™“, fügte Mark Upsdell hinzu.

„Der Strohhalm ist eine effektive Alternative für die Verabreichung einer Vielzahl von Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Nutraceuticals, Pharmazeutika und Cannabis, an ein breites Spektrum von Verbrauchern und Patienten. Eine effektive und zuverlässige Dosierung wird durch einfaches Trinken eines Getränks erreicht, und wir prognostizieren, dass die Chancen für die weitere Kommerzialisierung dieses Produkts erheblich sind.“

Die QuickSips-Innovation von RDT bietet eine Reihe von entscheidenden Vorteilen:

– Besteht aus Bio-Zuckerrohrfaser, Lebensmittelstärke und Pflanzengummi

– Biologisch abbaubar und kompostierbar, BPA- und plastikfrei

– Wirkstoff ist auf der Innenseite des Strohhalms aufgebracht, löst sich schnell auf und wird mit nur wenigen Schlucken Flüssigkeit aufgenommen

– Abgemessen, versiegelt und genau dosiert

– Einfach in der Anwendung, bequem und diskret

– Macht Tabletten, Tinkturen oder andere Verabreichungssysteme überflüssig

– Vollständig zertifiziert: lebensmittelecht, SCS, Zero Waste Canada und 1% for the Planet

Die QuickSips werden für RDT im Rahmen eines Fertigungsdienstleistungsvertrags mit WG Pro-Manufacturing Inc. hergestellt, einem in Kanada ansässigen Hersteller von infundierten essbaren Produkten.

Über Namaste Technologies Inc.

Namaste Technologies ist eine Marktplatz-Plattform für Cannabis- und Wellness-Produkte. Auf CannMart.com bietet das Unternehmen kanadischen Kunden aus dem medizinischen Bereich eine vielfältige Auswahl an handverlesenen Produkten von einer Vielzahl von staatlich lizenzierten Züchtern Zugang zu CBD aus Hanf und Rauchzubehör. Das Unternehmen vertreibt außerdem lizenziertes und hauseigenes Marken-Cannabis und Produkte auf Cannabisbasis in Kanada über eine Reihe von Kontrollbehörden der Provinzregierungen und Einzelhandelseinrichtungen und erleichtert den Online-Verkauf von lizenzierten Cannabis-Händlern in Saskatchewan. Namastes globale Technologie und kontinuierliche Innovation adressieren lokale Bedürfnisse in einer aufkeimenden Cannabisindustrie, die intelligente Lösungen einfordert.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics (RDT) ist ein kanadisches Life-Science-Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und Wirkstoffen konzentriert. Das Vorzeigeprodukt „QuickStrip™“ ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einem Wirkstoff (Nutraceuticals, Cannabis oder Pharmazeutika) infundiert ist und unter Umgehung des First-Pass-Stoffwechsels schnell in den Blutkreislauf gelangt, was einen schnellen Eintritt des aktiven Wirkstoffs zur Folge hat.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.rapiddose.ca

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Kim Robinson

Mobiltelefon: +1 (905)330-4055

krobinson@rapid-dose.com

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie „können“, „sollten“, „antizipieren“, „erwarten“, „potenziell“, „glauben“, „beabsichtigen“, „werden“, „könnten“, „sind geplant“, „werden erwartet“ oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip™-Produktliefermethode, die Erzielung wiederkehrender Umsätze, stellen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse dar und werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, ungünstigen Branchenereignissen, Marketingkosten, Verlust von Märkten, Beendigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen legislativen und regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, der Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommenssteuer- und regulatorischen Angelegenheiten, der Fähigkeit, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen und anderen Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen zukunftsgerichteter Informationen, auch wenn sie vom Management von RDT zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Firmenkontakt

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington

jestepa@rapid-dose.com

http://

