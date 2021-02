Cannabis, – das weisse Pulver – wer kennt es nicht?

Wo man es kaufen kann und wozu man es braucht

Berlin, 02.02.2021 Es sieht aus wie Puderzucker, ist relativ geruchsarm, geschmacksneutral und wird aus Nutzhanf gewonnen. – Das weisse Pulver wird immer beliebter, da es als Zusatz für Kosmetika und Lebensmittel aller Art verwendet werden kann. Doch steht es auch immer wieder in den Medien, da es noch vor kurzem wegen seines Ursprungs aus der Nutzhanfpflanze z.B. in Frankreich als Droge -Bestandteil galt, obwohl es keine Psychoaktiven Bestandteile hat. Die Rede ist von CBD Kristallen, der reinsten Form von einem der wichtigsten nicht-psychoaktiven Wirkstoffe aus der Nutzhanfpflanze.

CBD Kristalle – reines Cannabidiol

Cannabidiol ist eines der wichtigsten Bestandteile der Nutzhanfpflanze. Es ist nicht psychoaktiv und erlebt auf Grund seiner entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften in der Kosmetik- und Lebensmittelinsdustrie einen wahren Hype. –

Am 20.November 2020 hatte der Europäische Gerichtshof für Recht empfunden, dass CBD aufGrund seiner Eigenschaften nicht als Droge anzusehen ist. Sowohl die Europäische Kommission, als auch die UN haben sich dieser Position am 2. Dezember 2020 angeschlossen und nun den Weg für weitere Verwendungsmöglichkeiten von CBD offiziell geebnet.

CBD Kristalle sind Cannabidiol in seiner Reinform und haben einen Cannabidiol Anteil von mindestens 98%. So werden CBD-Kristalle unter anderem für die Herstellung von E-Liquids, aber auch für Kosmetika und CBD-Öle verwendet. In der Nahrungsmittelindustrie können sie verwendet werden, um CBD-Kaugummis oder CBD-Kekse herzustellen. Sie sind öllöslich und durch das neutrale Aroma eignen sie sich hervorragend als technologisches Hilfsmittel, um die Eigenschaften von Cremes und Lebensmitteln zu verbessern.

Durch die Herstellung per alkoholischer Destillation sind die CBD Kristalle frei von sonstigen Lösungsmitteln und ergeben so ein pharmazeutisch reines Hanf Aroma Extrakt bester Güte mit Lebensmittel-Qualität.

CBD Kristalle auflösen

Um E-Liquids zum dampfen herzustellen, kann man direkt im E-Liquid die CBD-Kristalle auflösen. Das Liquid ist dabei meistens eine Mischung aus Propylenglykol und Glycerin. Um CBD-Kristalle Liquids herzustellen, können etwa 1000mg CBD-Kristalle in 10ml E-Liquid aufgelöst werden.

Günstig CBD Kristalle kaufen

Wer CBD Kristalle kaufen will, muss allerdings oft tief in die Tasche greifen. Während 1 Gramm CBD Kristalle im Jahr 2018 noch gut 120 Euro gekostet hat, kann man dies im Jahr 2021 für wesentlich weniger Geld online bestellen. Der Grund dafür liegt in einer deutlich verbesserten Versorgungslage, da seit der Legalisierung von Nutzhanf Extrakten 2017 viele europäische Produzenten auf den Markt drängten.

“CBD sollte aus dem Bereich der Luxusgüter verschwinden und Einzug in den Verbrauchsgüter Markt halten”, so Ph. Rauch vom Cannabidiol Onlineshop CBDkaufen.com. “Unsere Philosophie ist, das Kunden hochqualitatives, günstiges CBD kaufen können.” So können Interessenten 1000mg CBD Kristalle schon ab 20,- EUR bei dem CBD-Shop bestellen.

cbdkaufen.com ist der CBD-shop für alle, die Cannabidiol kaufen möchten. Beste Bio-Qualität aus garantiert kontrollierter europäischer Herkunft. Garantiert Schadstoff-frei und unter strengsten Bedingungen geprüft bietet der Shop geprüfte Trusted Shops Qualität.

Kontakt

cbdkaufen.com

Philipp Rauch

Korsörer Str. 17

10437 Berlin

030-40007712

pr@cbdkaufen.com

https://cbdkaufen.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.