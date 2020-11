CANKADO e-Health verzeichnet ein beträchtliches Wachstum

Die Nutzung des CANKADO e-Health-Systems durch medizinische Fachkräfte, Patienten und klinische Studien hat während der letzten Jahre erheblich zugenommen

Köln, Deutschland, 05.11.2020 – Die Benutzeranzahl medizinischer Fachkräfte, Patienten und klinischer Studien des CANKADO Systems verzeichnet über mehrere Jahre hinweg ein beträchtliches Wachstum. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass CANKADO ein zuverlässiges, benutzerfreundliches und effizientes e-Health-System ist. CANKADO’s Kernfunktionen beruhen hierbei auf das Therapiemanagement und die Unterstützung von chronisch kranken Patienten.

Klinische Studien und akademische Projekte mit CANKADO

Die CANKADO electronic Patient-Reported Outcome (ePRO) Anwendung wird in über 80 klinischen Studien und akademischen Projekten in weltweit etwa 500 Zentren verwendet. Die Nutzung verteilt sich über Europa, Asien, Lateinamerika, Australien und die Vereinigten Staaten. Alleine in Deutschland nutzen über 350 Zentren das CANKADO-System zur Durchführung von klinischen Studien. CANKADO’s digitale Gesundheitsanwendungen können nicht nur die Durchführung von klinische Studien erleichtern, sie erfüllen die Anforderungen vieler verschiedener Anwendungsfälle, auch in der routine Nutzung.

CANKADO Geräte zur PRO Dokumentation von ambulanten Patienten während der Visite

Eine der größten Herausforderungen für klinische Studien ist die Bereitstellung von digitalen Geräten für Patienten zur Patient-Reported Outcome (PRO) Dokumentation direkt im Zentrum. CANKADO verwaltet in diesem Rahmen über 450 Geräte (CANKADO Terminals). CANKADO unterstützt die Zentren bei der Handhabung der CANKADO Terminals, beginnend bei WiFi und Router Support, über Fernwartung und -verwaltung, bis hin zu Nutzerschulungen, Nutzersupport und der reibungslosen Patientenregistrierung. Die CANKADO Terminals werden entsprechend der Studienanforderungen konfiguriert. Um während der Studiendurchführung eine maximale Zeitersparnis und Effizienz zu ermöglichen, werden die CANKADO Terminals direkt innerhalb der Studienzentren betrieben. Diese studienspezifischen CANKADO Terminals ermöglichen die PRO Dokumentation von ambulant behandelten Patienten während der Visite.

CANKADO Nutzung durch medizinische Fachkräfte

Etwa 1500 medizinische Fachkräfte, darunter Ärzte und Pflegekräfte, nutzen CANKADO zum Therapiemanagement und zur Unterstützung ihrer chronisch kranken Patienten. Seit 2016 hat die CANKADO Nutzung durch medizinische Fachkräfte erheblich zugenommen. Einer der Vorteile des CANKADO-Systems ist das telemedizinische Modul, welches die Arzt-Patienten-Kommunikation erleichtert. Dadurch wurde die beständige Durchführung von klinischen Studien auch während der COVID-19 Pandemie ermöglicht.

Weltweite Nutzer der CANKADO-Patienten-App

Die CANKADO-Patienten-App hat weltweit Nutzer über alle Kontinente hinweg. Patienten können die App als ihr digitales Tagebuch verwenden und können ihre Gesundheitsinformationen in Echtzeit ihrem behandelnden Arzt zur Verfügung stellen. Die intuitive Benutzeroberfläche wurde während der letzten Jahre durch Nutzerfeedback der Patienten stets optimiert.

Das CANKADO e-Health-System kann an die Projektanforderungen angepasst werden

CANKADO verfügt über die technische Expertise um seine digitalen Gesundheitsanwendungen zu individualisieren und entwickelt neue Anwendungen zusammen mit seinen Partnern. Dieser Ansatz ebnet den Weg für weitere Innovationen und für verbesserte Lösungen für die Patientenversorgung. Im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung strebt CANKADO kontinuierlich nach der Verbesserung der Versorgungsqualität für Patienten mit chronischen Krankheiten.

Über CANKADO

CANKADO bietet eine digitale Gesundheitsplattform mit einem mehrsprachigen Web- / App-System. Das CANKADO E-Health System ist in der Europäischen Union als Medizinprodukt registriert und ist konform mit der FDA-Klassifizierung für mobile Medizinprodukte. CANKADO bietet nicht nur ein spezielles e-Health-System zur digitalen Erfassung der Patientendokumentation, sondern entwickelt auch neue Anwendungen, die auf die Anforderungen jedes Projekts zugeschnitten sind. CANKADO’s digitale Gesundheitsanwendungen werden von einer breiten Kundenpalette, die viele renommierte Pharmaunternehmen und Clinical Research Organisations umfasst, verwendet. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den digitalen e-Health Anwendungen von CANKADO zu erhalten.

CANKADO Service GmbH, mit Hauptsitz in Deutschland, arbeitet mit über 50 Mitarbeitern verteilt auf sechs Niederlassungen in vier Ländern und verfügt über Projekterfahrung auf allen Kontinenten. CANKADO’s e-Health Anwendung ist das weltweit führende System zur mehrsprachigen Unterstützung von Patienten mit chronischen Krankheiten in der Routineversorgung und in klinischen Studien und bietet verschiedene digitale Lösungen in den Bereichen Krebs, Diabetes, Kardiologie, Chirurgie, Zelltherapie, Psychologie und Ernährung.

