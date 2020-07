Camping Key Europe: Schutz und viele Vorteile im Campingurlaub / Rabatte auf über 2.500 Campingplätzen / Versicherungspaket für Camper / CKE als Ausweisersatz / Preisvorteile bei Campingausrüstung

München (ots) – (ADAC Medien und Reise GmbH) Campingplätze sind in diesem Sommer gefragt wie nie. Besonders in Deutschland, aber auch wieder in den Nachbarländern steigt die Nachfrage an nach Aufenthaltsorten und Standplätzen für das eigene oder angemietete Wohnmobil oder den Wohnanhänger in der freien Natur, am See oder Meer. Sie versprechen Unabhängigkeit und Urlaubsvergnügen mit Mindestabstand und der gebotenen sozialen Distanz. Viele Campingplätze sind bereits stark gebucht. Doch selbst in der Hochsaison können ADAC Mitglieder und Campingfans mit der Rabattkarte “Camping Key Europe” (CKE) auf vielen Camping- und Stellplätzen in ganz Europa ihren Geldbeutel entlasten. Und sind auf dem Campingplatzgelände zusätzlich abgesichert gegen Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzrisiken.

Die Vorteile der Camping Key Europe im Überblick:

– Bis zu 20 Prozent Preisnachlass bei über 2.500 Camping- und Stellplätzen sowie Mietunterkünften in ganz Europa – zum Teil auch in der Hochsaison. Die rabattgewährenden Campingplätze sind aufgeführt unter http://www.adac.de/cke – Die Camping Key Europe wird an der Rezeption als Ausweisersatz akzeptiert. So bleiben Reisepass oder Personalausweis beim Camper und der Check-In geht schneller. – Das umfangreiche Versicherungspaket umfasst Rechtsschutz-, Unfall- und Haftpflichtversicherung für den Karteninhaber und seine begleitenden Familienmitglieder auf Camping- und Stellplätzen. – Die Camping Key Europe bietet noch weitere Rabatte, z.B. 10 Prozent auf das gesamte Sortiment der renommierten Campingausrüster Campingaz und Coleman.

Wie viel eine Familie mit zwei Kindern im Campingurlaub mit der Camping Key Europe sparen kann, zeigen Preisvorteile an beliebten Ferienzielen in Deutschland und Italien:

Der Campingplatz Ferienpark Heidesee in Holdorf/Niedersachsen bietet in der Nebensaison den Standplatz zum Pauschalpreis von 18 Euro pro Tag und in der Hauptsaison 10% Nachlass auf die Aufenthaltskosten. Damit bleiben für eine Familie mit zwei Kindern knapp 20 Euro pro Woche mehr in der Urlaubskasse.

Auf der Insel Fehmarn gibt es den Standplatz bei Camping Klausdorfer Strand in der Nebensaison ebenfalls für 18 Euro pauschal. In der Hochsaison werden 10% Rabatt gewährt. Damit beläuft sich die Ersparnis pro Woche für eine Familie mit zwei Kindern sogar auf über 27 Euro. Identische Konditionen bietet Kurcamping Sibyllenbad im oberpfälzischen Neualbenreuth/Bayern. Dort liegt der Preisvorteil für eine Woche bei rund 17 Euro.

Für Italien-Liebhaber wartet Camping Village Punta Navaccia am Ufer des Trasimeno-Sees mit über 30 Euro Preisvorteil für den Wochenaufenthalt einer Familie mit zwei Kindern auf. Nahe Livorno liegt der Campingplatz Miramare, der in der Nebensaison pauschal 18 Euro für den Standplatz und zwei Personen berechnet. In der Hauptsaison gibt es dort 5% Rabatt auf dem Gesamtpreis.

Produktangebote:

Rabatte, Ausweisersatz und Versicherungsschutz für den Campingurlaub bietet die Camping Key Europe (CKE). Die Karte kostet 12 Euro für 12 Monate und ist erhältlich in allen ADAC Geschäftsstellen, telefonisch unter 0800 5 10 11 12 und unter

http://www.adac-shop.de/camping/camping-key-europe

Auf der Camper-Route Richtung Süden sparen ADAC Mitglieder über 9 % bei der Streckenmaut auf der Felbertauernstraße. Das ADAC Vorverkaufsticket ist erhältlich in allen ADAC Geschäftsstellen, telefonisch unter 0800 5 10 11 12 und unter

http://www.adac-shop.de/vignetten/vignetten-finder

Unter http://www.pincamp.de/ können Interessierte in die Campingwelt eintauchen. Das Onlineportal bietet neben jeder Menge Inspiration für den nächsten Urlaub, zahlreichen Kundenbewertungen und Expertenmeinungen auch die Möglichkeit, direkt online zu buchen.

Wohnmobile gibt es bei der ADAC Wohnmobilvermietung unter http://www.adac.de/produkte/fahrzeugvermietung/wohnmobile

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.

Pressekontakt:

ADAC SE Unternehmenskommunikation

Thomas Biersack

T 089 76 76 29 77

thomas.biersack@adac.de

presse.adac.de