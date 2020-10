Campervan-Flexibilität trifft Liner-Komfort: Microliner Yucon by FRANKIA jetzt mit neuem Grundriss

Marktschorgast (ots)

Spontan loslegen, wenn einem danach ist. Die nächste Abzweigung nehmen, ohne zu wissen, wo sie hinführt. Wenn die Nacht einbricht, den Motor abstellen und aus dem Bett die Sterne zählen. Und das alles ohne Kompromisse. Gezielt auf diese Wünsche geht das innovative Fahrzeugkonzept des Yucon by FRANKIA ein. Denn die Microliner aus der Schmiede des Premiumherstellers FRANKIA verbinden den Komfort eines Liners mit der Flexibilität eines Campervans. Anspruchsvolle Abenteurer haben die Wahl aus drei Grundrissen: Yucon 7.0 Lounge, Yucon 6.0 und der neue Yucon 7.0.

FRANKIA baut Kompetenz auf Mercedes-Benz aus

Der Microliner von FRANKIA hat es in sich, das beginnt schon bei der Basis. Denn mit – jetzt – drei Grundrissen des Yucon baut FRANKIA seine Kompetenz auf Mercedes-Benz stetig aus. Neben dem innovativen 3,5-Tonner FRANKIA NEO, den integrierten und teilintegrierten Modellen der FRANKIA M-Line und den Luxuslinern des FRANKIA PLATIN geht der Reisemobilhersteller mit dem neuen Microliner Yucon 7.0 seinen Weg zu einem noch breiteren Produktportfolio konsequent weiter. Alle Microliner überzeugen “on-the-road” mit der Wendigkeit eines Campervans bzw. Kastenwagens, einer kräftigen Motorisierung mit bis zu 190 PS, Heckantrieb und optionalem Allradantrieb. Perfekt für Reisen im Winter: Die Microliner sind voll isoliert und werden mit der Truma Combi D6E beheizt. Unabhängigkeit sichert die serienmäßige LifePo-Batterie.

NEU: Microliner roomy – Yucon 7.0

Der Yucon 6.0 geht im Modelljahr 2021 in die Verlängerung. Das heißt für anspruchsvolle Camper: Auf 7 m Länge setzt der neue Microliner mit getrennten Betten auf noch mehr Raum für noch mehr Freiheit und Wohnkomfort. Die große Sitzgruppe mit Seitenfenster ist ideal für bis zu vier Personen – ein Notbett inklusive. Mehr Platz bietet auch das (im Vergleich zum Yucon 6.0) nochmals um 10 cm größere Badezimmer. “Kleiner können andere” gilt sowohl für den Stauraum im Heck und im Innenraum als auch für die 1,20 m große Längsküche. Typisch FRANKIA: clevere Features wie die flexible Küchenerweiterung oder der multifunktionale Stauraum mit bis zu 1,93 m tiefer Ladefläche (auf der Beifahrerseite).

Auf einen Blick: Highlights des Yucon 7.0

- Optional Allradantrieb möglich - Microliner mit 3,5 oder 4,1 t Gesamtgewicht auf einer wendigen Länge von 7 m - Sitzgruppe für vier Personen - Tischplattenerweiterung inklusive - Küche mit 1,20 m Länge, erweiterbarer Arbeitsfläche (40 cm) und großem 84-l-Kühlschrank - Stauraumwunder Heckgarage mit durchgehend 85 cm Tiefe - unter dem GD-Bett (Beifahrerseite) bis zu 1,93 m tiefe Ladefläche - Getrennte Längsbetten mit 1,95 m Länge auf beiden Seiten - Bettenverbreiterung möglich - 10 cm größere Duschwanne als im Yucon 6.0 für noch mehr Platz beim Duschen - Spitzentechnik in Serie: LifePo-Batterie und Truma Combi D6E Heizung - Diesel oder Strom

Microliner deluxe – Yucon 7.0 Lounge

Im Yucon 7.0 Lounge haben Reisende ihr “Loft auf Rädern” immer dabei: Denn auf knapp 7 m Länge mit werkeigenem Superhochdach von Mercedes-Benz stecken ein großer Loungebereich im Heck sowie viele clevere Lösungen im gesamten Innenraum. So lässt sich zum Beispiel die Lounge zu einer L-Sitzgruppe erweitern und in zwei Handgriffen in eingroßes Bett (2,0 x 1,35 m) verwandeln. Im Livingboard mit großem Kleiderschrank gibt es ein Fach mit Steckdose und Anschlüssen für Tablet und Co. “Deluxe” steht auch für die Größe der Küche und des Bades – beide Wohnbereiche sind im Yucon 7.0 Lounge geräumiger als in vielen Wohnmobilen. Stühle, Outdoor-Tisch und Co. finden im Doppelboden Platz.

Auf einen Blick: Highlights des Yucon 7.0 Lounge

- Einzigartig: voll isolierter Ausbau mit Superhochdach von Mercedes-Benz - Wohnzimmer on Board: Lounge mit großer Sitzgruppe, Livingboard und Tisch - Spitzenqualität: hochwertige Leichtbaumaterialien und ausgezeichnete Verarbeitung - Top-Zuladung: 460 kg bei 3,5 t - knapp 1.000 kg bei 4,1 t Gesamtgewicht - Best-in-class: Aus der Lounge wird mit zwei Handgriffen ein 2,0 x 1,35 m Längsbett - XL-Stauraum: 1,90 m langer Doppelboden, großer Kleiderschrank und viele Fächer - Spitzentechnik in Serie: LifePo-Batterie und Truma Combi D6E Heizung - Diesel oder Strom

Microliner smart – Yucon 6.0

Abenteurer kommen mit dem Yucon 6.0 auf einer wendigen Länge von 6 m mit optionalem Allradantrieb voll auf ihre Kosten. Der lichtdurchflutete Innenraum, eine zweiflügelige Hecktür und die Inside-Out-Küche machen es möglich. Dass auch Spontanurlauber nicht auf Komfort verzichten müssen, beweisen die hochwertige Innenausstattung und zahlreiche Lösungen für mehr Freiraum. Neben einer erweiterbaren Küchenfläche und einem großen Bad mit Dusche und WC besticht der Yucon 6.0 durch viel Stauraum im Innenraum und im Heck. Dieses ist bis zu 1,47 m tief beladbar mit bis zu 1,90 m Ladehöhe. Entspannung versprechen die getrennten Längsbetten mit 1,95 m (links) und 1,90 m Länge (rechts).

Auf einen Blick: Highlights des Yucon 6.0

- Spitzenqualität: hochwertige Leichtbaumaterialien und exzellente Verarbeitung - Ausgezeichnete Zuladung: 800 kg bei 3,5 t - über 1.300 kg bei 4,1 t Gesamtgewicht - Voll isolierter Microliner mit optionalem Allrad auf wendigen 6 m Länge - Outdoorlife: offene Inside-Out-Küche, verlängerbarer Tisch für drinnen & draußen - Garage im Liner-Format: einfach zu beladen dank hochklappbarer Kopfteile der Betten - Getrennte Längsbetten mit 1,95 m (links) und 1,90 m Länge (rechts) - Spitzentechnik in Serie: LifePo-Batterie und Truma Combi D6E Heizung - Diesel oder Strom

2020 feiert der Premiumhersteller FRANKIA 60-jähriges Jubiläum!

Bereits seit 1960 und damit seit 60 Jahren setzt der Wohnmobilhersteller im Premiumsegment mit Sitz in Marktschorgast (Oberfranken) Maßstäbe in der Branche. Lifestyle, Innovation und ausgezeichnete Qualität “Made in Germany” sind fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Jedes FRANKIA Wohnmobil ist etwas Besonderes. Über 650 Fahrzeuge verlassen jährlich das FRANKIA Werk. Ob Konstruktion, Fertigung oder Qualitätssicherung – die mehr als 200 Mitarbeiter arbeiten mit Herz und absoluter Präzision an jedem FRANKIA Wohnmobil. Kernkompetenz des Wohnmobilherstellers im Premiumsegment ist die stetige Weiterentwicklung individueller Lösungen – immerden Wünschen und Bedürfnissen der Kunden entsprechend. Zudem baut FRANKIA seit 1995 als einer der ersten Hersteller auf Doppelboden.

