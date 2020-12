Camper mieten in Hamburg – Jetzt NEU

Camper mieten in Hamburg: Direkt vom Flughafen Hamburg ins Camping-Abenteuer starten! Sei frei und bestimme täglich aufs Neue Dein Wunschreiseziel.

Wir helfen Dir dabei, eine unvergessliche Campingreise von Hamburg aus zu erleben. Direkt am Hamburger Flughafen kannst Du deinen voll ausgestatteten Camper in Empfang nehmen und direkt ins Abenteuer starten.

Verschiedene Camper-Modelle stehen Dir zur Auswahl auf www.camperboys.de/camper-mieten-hamburg/. Gerne beraten wir Dich, wenn Du dir noch nicht sicher bist, welcher Camper am besten zu Dir und deinen Planungen passt. Da wir unsere Camper-Flotte regelmäßig aktualisieren, sind alle Fahrzeuge auf dem neuesten Stand, was Fahrspaß, Komfort & Sicherheit angeht.

Den Norden von Hamburg aus im Camper erkunden

Wenn du Deine Campingreise am Hamburger Flughafen beginnst, in den Camper steigst & das Radio aufdrehst, bist Du schon auf der Autobahn A7 in Richtung Norden, bis der erste Song vorbei ist. Dort kannst Du dann im späteren Verlauf entweder nach Westen (zur Nordsee) oder nach Osten (zur Ostsee) abzweigen – oder Du fährst bis nach Flensburg und genießt nach der Fahrt ein Fischbrötchen an der dänischen Landesgrenze.

Für alle, die das Meer und das flache Land lieben, bietet sich eine Fahrt über die A23 und später über die B5 an. Hier kann man das norddeutsche Flair so richtig genießen und hin und wieder gibt es Gelegenheiten, um mit dem Camper einfach mal rechts rauszufahren und die Atmosphäre bei einer Pause entspannt zu genießen.

Natürlich kannst Du aber auch in Richtung Niedersachsen aufbrechen und einen Abstecher in die Lüneburger Heide machen. Auch zu den Ostfriesischen Inseln ist es gar nicht so weit und auch ein Roadtrip durch Mecklenburg-Vorpommern ist von Hamburg aus sehr gut möglich.

Tipp: Wenn Du noch auf der Suche nach Inspiration für dein Camping-Abenteuer bist, kannst du auch gerne mal in unserem Blog vorbeischauen. Dort findest Du nicht nur Anregungen, sondern auch wichtige Ratschläge, die für Dich auf Deiner Campingreise noch nützlich werden könnten.

Camper mieten mit Camperboys: Das sind Deine Vorteile!

Wir von Camperboys möchten Dir einen entspannten Service bieten, damit du deinen Campingurlaub in vollen Zügen genießen kannst und Dir keine Sorgen machen musst.

Daher kümmern wir uns z.B. darum, dass Dein Auto während der Reise im Camper sicher verwahrt wird. Auch die hohe Flexibilität bei der Abgabe des Fahrzeugs sorgt dafür, dass Du nie in Zeitdruck gerätst und ganz entspannt deinen Urlaub ausklingen lassen kannst.

Für alle, die möglichst klimaneutral reisen wollen, ist Camperboys auch eine gute Option. Vom Hamburger Hauptbahnhof aus erreichst Du uns in etwa 20 Minuten per S-Bahn. Man muss also gar nicht im Flugzeug anreisen, um von unserer zentralen Lage am Hamburger Airport zu profitieren. Dass wir dazu noch jeden gefahrenen Kilometer kompensieren, ist ein weiterer Pluspunkt für die Umwelt.

Unsere Camper sind zudem hervorragend ausgestattet, weisen beste Abgaswerte auf (was bei der Fahrt in manchen Städten wichtig ist) und verfügen über zahlreiche Vignetten, sodass Deine Reise nicht von Landesgrenzen eingeschränkt werden muss. Informiere Dich aber natürlich bitte vorher über geltende Einreisebestimmungen.

Anlässe für eine Campingreise: Wann bietet es sich an?

Fast jeder träumt davon, irgendwann mal im Camper einen Roadtrip zu unternehmen und dabei die Landschaft zu genießen. Die Reise mit dem Camper ist besonders bei Paaren sehr beliebt. Man hat sehr viel gemeinsame Zeit und kann diese in vollen Zügen genießen. Auch für eine kleine Familie kann eine Campingreise eine sehr tolle Erfahrung sein.

Egal, ob Flitterwochen, erster gemeinsamer Urlaub als paar oder Einzelgänger-Roadtrip, um den Kopf freizubekommen – wir tun alles dafür, um Dir den großen Spaß näherzubringen, der mit dem Camping verbunden ist. Passionierte Camper sind bei uns ebenso willkommen, wie Neueinsteiger, die schon seit langer Zeit endlich mal auf den Geschmack kommen möchten.

Du siehst also: Es gibt viele mögliche Anlässe, bei denen eine Campingreise die richtige Idee ist. Verbringe Zeit mit Menschen, die du gerne um Dich herum hast und mach mal etwas Anderes als Dich am All-Inclusive-Buffet durch zu futtern – Camping hat etwas sehr Beruhigendes und ist ein schöner Kontrast zum Massentourismus.

Camper mieten in Hamburg leicht gemacht: Entspannt in den Urlaub!

Das Mieten eines Campers bei Camperboys ist ganz einfach. Wir haben die Lockerheit des Campings auch auf unser Geschäft übertragen. Natürlich müssen wir mit Dir ein bisschen Papierkram erledigen, aber sobald du die Schlüssel in der Hand hältst, musst du Dir keine großen Gedanken mehr machen.

Die wichtigsten Fragen rund um die Camper Miete in Hamburg haben wir in unseren FAQ für Dich zusammengestellt. Zögere aber nicht, wenn Du noch ein paar zusätzliche Informationen brauchst. Wir stehen Dir auf zahlreichen Kommunikationswegen für eine schnelle Auskunft zur Verfügung.

Du bist noch ganz unerfahren, was das Camping angeht? Kein Problem – irgendwann ist es immer das erste Mal! Wir nehmen uns die nötige Zeit, um dich vor deiner Buchung oder spätestens bei der Abholung Deines Campers über alles Wissenswerte zu informieren, woran Du denken musst. Du wirst sehen, dass das gar nicht so viel ist, denn Camping ist ein Ausdruck von Freiheit & Lebensfreude. Wenn Du die wenigen Regeln & Tipps von uns beachtest, geht garantiert alles glatt!

Neugierig geworden? Dann sprich uns jetzt an!

Vielleicht hast du Dir schon im Kopf ausgemalt, wie Deine Campingreise aussehen könnte. Wenn wir dich überzeugen konnten, dann sprich uns gerne an. Wir teilen dir mit, wann du den nächsten Camper in Hamburg mieten kannst und beantworten dir vorher noch alle offen gebliebenen Fragen.

Schon gewusst? Wir bieten den Service von Camperboys nicht nur in Hamburg, sondern auch in München an. Außerdem kannst Du bei uns auch gebrauchte Camper kaufen, wenn Dir eines unserer Modelle bei Deinem Urlaub ans Herz gewachsen ist und du es – sobald wir wieder einen Generationswechsel in unserer Flotte vollziehen – gerne Dein Eigen nennen würdest.

