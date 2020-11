CAMBRIDGE AUDIO SORGT FÜR BESTEN SOUND ZUM WEIHNACHTSFEST

Alle Jahre wieder wird fleißig nach Geschenken gesucht. Cambridge Audio lässt Musikfreunde auch dieses Jahr nicht im Stich und sorgt mit verschiedenen Audio-Produkten für eine klangvolle Bescherung. Die britische Audio-Schmiede liefert so den perfekten Sound zum Fest – für eine besondere Überraschung unter dem Weihnachtsbaum. Der bekannte “Great British Sound” wird wieder einige Augen zum Leuchten bringen. Ob Zuhause mit der vielfältigen AX Serie und dem Streamer CXN (V2) oder unterwegs mit den Melomania 1: Cambridge Audio sorgt für besten Klang zum Fest!

London, 24. November 2020 – Mit Cambridge Audio findet sich garantiert ein individuelles Geschenk für die Liebsten. Denn mit dem besten Klang der britischen Audio-Experten sind strahlende Gesichter sicher und das breite Produktportfolio bietet eine große Auswahl für jeden Geldbeutel. Mit kabellosen In-Ear-Kopfhörern, Geräten der AX Serie und weiterem Hi-Fi-Equipment, erfüllen sich große und kleine Wünsche zum Fest.

Britischer Sound für unterwegs mit Melomania 1

In dieser besonderen Weihnachtszeit zieht es die Menschen mehr als üblich nach draußen an die frische Luft. Die Melomania 1 von Cambridge Audio sind dabei perfekt für die musikalische Untermalung von ausgedehnten Spaziergängen und motivieren bei langen Wanderungen in der Kälte. Nach den Feiertagen bereichern sie den Alltag auf dem Arbeitsweg und liefern auch unterwegs waschechten britischen Sound. Dabei kombinieren die ersten und vielfach ausgezeichneten True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer des Unternehmens besten Klang mit den neuesten Drahtlostechnologien: Der Bluetooth-Standard 5.0 sorgt für eine störungsfreie Verbindung mit bis zu 30 Metern Reichweite, die hochauflösenden Audio-Codecs AAC und aptX runden den Hörgenuss ab – und dies bei beeindruckenden Akkulaufzeiten. Die Kopfhörer selbst versogen Audioenthusiasten neun Stunden lang mit Musik. Das mitgelieferte Case lädt die kabellosen In-Ears und sorgt für weitere 36 Stunden pure, klangstarke Unterhaltung. Die Melomania 1 sind so das perfekte Geschenk für alle, die es lange nach draußen zieht und dabei immer die liebste Musik bei sich haben möchten.

Klangstarker Genuss mit der AX Serie

Wenn es draußen immer ungemütlicher wird, ist die eigene Musiksammlug genau richtig für besinnliche Stunden im heimischen Wohnzimmer. Die Hi-Fi-Komponenten der AX Serie von Cambridge Audio sind dabei die richtigen Spielpartner für echten Stereo-Sound. Mit den modularen Geräten lassen sich bestehende Audiosysteme auch spielend leicht erweitern – die Geräte fügen sich wunderbar in sämtliche Setups ein. Ein Highlight der Serie ist zweifelsohne der leistungsstarke Stereo-Receiver AXR100D mit dem ausgewachsene Standlautsprecher souverän bespielt werden können. Modernste Anschlüsse, hochauflösender, kristallklarer Klang und ein beachtlicher Ringkerntransformator: Cambridge Audio hat ein echtes Multitalent zum fairen Preis geschaffen. Der kleine Bruder AXR100 verzichtet zwar auf das moderne DAB+ Modul, zeigt sich aber darüber hinaus ebenso von einer klangvollen Seite. Mit von der Partie sind zudem die Vollverstärker AXA35 und AXA25, die CD-Player AXC35, AXC25 und der Stereo-Receiver AXR85 mit Bluetooth-Empfänger. Egal welches Gerät der AX Serie unter dem Weihnachtsbaum landet, mit dem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis der Komponenten ist die Freude sowohl bei Einsteigern als auch eingefleischten Stereo-Fans sicher.

Cambridge Audio CXN (V2): Britischer Streaming-Champion

Wenn ein hochwertiger Netzwerkplayer auf der Wunschliste steht, führt kein Weg am CXN (V2) vorbei. Das Gerät verwöhnt seine Hörer mit digitalem Komfort bei gleichzeitig atemberaubender Klangqualität. Dabei spiegelt die überzeugende High-End-Lösung von Cambridge Audio die jahrelange Streaming-Expertise des britsichen Herstellers perfekt wider und kann auf die hauseigene StreamMagic Plattform und Chromecast Built-in zurückgreifen. Dank unterschiedlichster Streamingdienste ist der Netzwerkplayer bereit für Musik in allen Varianten. Beachtlich ist dabei das Zusammenspiel der Cambride ATF-Upsampling-Technologie sowie zweier hochwertiger Wolfson Digital-Analog-Wandler, die für ein Streaming-Erlebnis der Extraklasse sorgen. Sämtliche Audio-Daten werden für die Wiedergabe auf Hi-Res-Auflösung (24 Bit/384 kHz) hochgerechnet. Mit dem CXN (V2) liegt ein kompromissloses Audio-Produkt auf dem Gabentisch, das die Herzen von Musikliebhabern höher schlagen.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Alle der genannten Produkte sind im Webshop von Cambridge Audio und bei Amazon erhältlich. Die Hi-Fi-Komponenten sind außerdem im Fachhandel verfügbar (alle Preise inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer). Die Melomania 1 sind zum Preis von 77,93 Euro bestellbar. Aus der AX Serie sind die Stereo-Verstärker AXA25 und AXA35 für 242,72 Euro sowie 340,20 Euro erhältlich. Der CD-Player AXC35 wird für 340,20 Euro und der AXC25 für 242,72 Euro angeboten. Die drei Stereo-Receiver AXR85, AXR100 und AXR100D sind für 437,68 Euro, 535,15 Euro und 583,90 Euro verfügbar. Für den Netzwerkplayer CXN (V2) ruft Cambridge Audio einen Preis von 1.071,29 Euro auf.

