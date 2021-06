Cambridge Audio Evo S ab sofort verfügbar: ästhetische Lautsprecher für Evo All-in-One-Player

London, 08. Juni 2021 – Bei der Entwicklung der Evo Serie hat Cambridge Audio nichts dem Zufall überlassen und nur modernste Technik und beste Materialien verwendet. Passend zu den All-in-One-Playern mit ihrem zeitlosen Design stellen die Briten nun die Lautsprecher Evo S vor: klanglich sowie optisch die perfekten Spielpartner für die Alleskönner Evo 75 und Evo 150. Die formschönen Schallwandler besitzen ein massives Gehäuse aus Aluminum-Elementen und verfeinern das System mit gewohntem „Great British Sound“.

Evo S: moderner Look und bester Klang

Zusammen mit Evo S werden die Evo All-in-One-Player sofort zu einem stylischen System, das sich optimal in ein modernes Wohnambiente einfügt. Das formschöne Lautsprecherpaar wurde genau auf die Evo Audio-Produkte abgestimmt, was sich sowohl akustisch als auch äußerlich sofort bemerkbar macht. Evo S ist nicht nur kompakt und spielfreudig, sondern mit einem 25-mm-Kalottenhochtöner mit Seidenmembran sowie einem 165-mm-Mitteltieftöner mit einem Konus aus eloxiertem Aluminium für Musikgenuss in Reinform zuständig. Dafür sorgen auch das massive Gehäuse, hochwertigen Materialien sowie die mitgelieferten Lautsprecherkabel.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Lautsprecher Evo S sind ab sofort für 749,00 Euro pro Paar exklusiv im Cambridge Audio Webshop verfügbar. Evo 150 und 75 sind neben dem Webshop von Cambridge Audio und im Fachhandel für 2.499,00 Euro (Evo 150) und 1.999,00 Euro (Evo 75) erhältlich. Der CD-Transport Evo CD kommt voraussichtlich Ende 2021 in den Handel und wird 899,00 Euro kosten (unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).

Bildmaterial

Aufmacherbild:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/cambridgeaudio_evo_s.jpg

Bilderpakete:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/cambridgeaudio_evo.zip

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/cambridgeaudio_evo_s.zip

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten „British Sound“ verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

