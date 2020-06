CAMBRIDGE AUDIO AXR100D: DER NEUE EINSTIEG IN DIE HI-FI-WELT MIT DAB+

Cambridge Audio präsentiert mit dem AXR100D den neuesten Zuwachs seiner vielfach ausgezeichneten AX Serie. Mit einem integrierten DAB+ Empfangsmodul und 100 Watt Leistung lässt der Stereo-Receiver für Musikliebhaber keine Wünsche offen. Das Flaggschiff der beliebten Stereo-Komponentenserie im Einstiegssegment überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und markiert damit den perfekten Start in die Hi-Fi-Welt des “Great British Sound”.

Leistungsstarker Alleskönner mit DAB+: AXR100D

Hohe Leistungsreserven, maximale Anschlussvielfalt und ein modernes DAB+ Empfangsmodul: Der AXR100D ist das neue Flaggschiff der AX Serie von Cambride Audio. Mit 100 Watt (bei 8 Ohm) bietet der Stereo-Receiver ausreichend Leistung, um auch größere Standlautsprecher anzutreiben und selbst größere Räume mit waschechtem “Great British Sound” zu erfüllen. Bassfreunde können ihr Setup dank des integrierten Subwoofer-Preouts bei Bedarf um einen Basslautsprecher ergänzen. Mit insgesamt vier analogen Eingängen auf der Rückseite (darunter ein MM-Phono-Eingang), einem AUX-Eingang auf der Vorderseite sowie zusätzlichen koaxialen und optischen Digitaleingängen lässt sich nahezu jede Quelle anschließen – für beste Unterhaltung von der CD bis zur Schallplatte. Der integrierte Bluetooth-Empfänger rundet das Komplettpaket um drahtlose Musikquellen ab und der Kopfhörerausgang ermöglicht den Genuss der eigenen Musiksammlung in vollen Zügen, ohne das Umfeld zu beschallen.

Der perfekte Einstieg in den “Great British Sound”

Unverfälschter Klang, bei dem nichts weggelassen oder hinzugefügt wird: Dieser “Great British Sound” steckt seit über 50 Jahren in jedem einzelnen Produkt von Cambridge Audio. Den Einstieg in das britische Klangerlebnis markiert seit vergangenem Jahr die AX Serie, mit der Musikliebhaber feinste Hi-Fi-Qualitäten zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Die moderne Formsprache sowie technische Innovationen aus den vielfach ausgezeichneten Serien CX und Edge finden sich mit der neuen AX Reihe nun auch im Einstiegssegment von Cambridge Audio wieder. Ganz gleich ob Vollverstärker, CD-Player oder Stereo-Receiver: Die modularen Komponenten fügen sich harmonisch in bestehende Audiosysteme ein und lassen sich mit der Zeit spielend ausbauen.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Vollverstärker der AX Serie sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 249,00 Euro für den AXA25 und 349,00 Euro für den AXA35 erhältlich. Der AXC25 CD-Player ist für 249,00 Euro, der AXC35 CD-Player für 349,00 Euro UVP erhältlich. Die AXR Stereo-Receiver sind für 449,00 Euro für den AXR85 sowie 549,00 Euro für den AXR100 verfügbar. Der neue AXR100D Stereo-Receiver kann ab Mitte Juni für 599,00 Euro erworben werden. Alle Komponenten der AX Serie sind in der Farbvariante Lunar Grey im Cambridge Audio Webshop, im Amazon-Webshop von Cambridge Audio sowie im Fachhandel erhältlich (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer). Weitere Informationen zum neuen AXR100D unter:

https://www.cambridgeaudio.com/deu/de/products/ax/axr100d

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten “British Sound” verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

