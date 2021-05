Cambium Networks startet Partnerprogramm für Managed Service Provider

Schnelle Erweiterung des Service-Angebots ohne die Komplexität von Glasfaser- oder Wi-Fi-Mesh-Architekturen

München/Rolling Meadows, USA, 27. Mai 2021 – Cambium Networks stellt sein neues ConnectedPartner-Programm vor. Dieses ermöglicht Managed Service-Providern (MSP), auf einfache Weise Lösungen mit hochzuverlässiger, drahtloser Multi-Gigabit-Edge-Technologie von Cambium Networks anzubieten. Die Vorteile im Rahmen des Partnerprogramms erleichtern MSPs die Beschaffung, Installation und Verwaltung von Mandantenkonten sowie die Integration ihrer Services. Durch den Einsatz des umfassenden Portfolios an Fixed-Wireless-Breitband- und Wi-Fi-Netzwerklösungen von Cambium Networks können MSPs ihr Wireless-Service-Angebot auf Campus-Netzwerke ausweiten.

„Während viele Plattformen angeben, dass sie sich an MSPs richten, hat Cambium Networks zugehört und gehandelt“, sagt Brian Brammeier, Chief Strategy & Chief Information Security Officer von Ntiva, Inc. „Sie haben ihr Channel-Programm erweitert, um sich auf die Automatisierung der Implementierung und des Betriebs zu konzentrieren und eine Onboarding-Erfahrung zu schaffen, die auf moderne MSPs zugeschnitten ist. Cambium hat eine intuitive Benutzeroberfläche entwickelt, die sozusagen ein Enterprise-Produkt nimmt und ein einfaches Handling darüberlegt. Dieses vereinfachte Interface deckt die gängigsten Wireless-Setups ab, die MSPs verwenden. Die Optimierung des Prozesses ermöglicht Kostenersparnis bei der neuen Hardware und reduziert gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO).“

„MSPs und IT-Service-Provider (ITSPs) sind für jedes Unternehmen von strategischer Bedeutung“, sagt Ron Ryan, Senior Vice President of Global Channels bei Cambium Networks. „Unternehmen jeder Größe entscheiden sich für Service Provider, die stets zuverlässige Konnektivität bieten. Wir wollen es unseren Partnern leicht machen, erstklassigen Service zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.“

Zusätzlich zu den Vorteilen des ConnectedPartner-Programms erhalten Partner des MSP-Programms weitere Vorteile, darunter:

– Spezielle Rabatte – MSP-Mitglieder erhalten sofort vergünstigte Preise für Cambiums Enterprise-Lösungen.

– Market Development Funds – MSP-Mitglieder können Market Development Funds von Cambium Networks nutzen, um ihre Services aufzubauen.

– Finanzinformationen – Darstellung wiederkehrender Kosten und spezielle MSP-Rabatte zum Ausbau des Geschäfts

– Dedizierter technischer Support – MSP-Support-Desk, der die Mitglieder und das MSP-Geschäftsmodell kennt

– Schulungen und Tools – Software-Planungstools sowie Online-Sales- und technische Zertifizierungsschulungen

– Anregungen für die Entwicklungs-Roadmap – durch Teilnahme am Cambium Networks MSP Advisory-Forum

– Erweitertes Portfolio – Erweiterung des Service-Angebots durch Multi-Gigabit-Fixed-Wireless-Funktionen für Campus-Netzwerke

„Wir haben jetzt eine vereinfachte und einheitliche Plattform mit zentralem Management für unser gesamtes Netzwerk. Unsere Techniker können problemlos aus der Ferne mit dem Netzwerk interagieren“, sagt Roy Alexander, Business Development Manager bei VisionNet. „Wir haben uns verschiedene Anbieter angesehen und uns aufgrund der Leistung, des Preises und des Unternehmenssupports für Cambium Networks entschieden.“ Hier geht es zum Video-Interview mit Roy Alexander.

„Unsere Kunden können ihre Download- und Zugriffsgeschwindigkeiten erhöhen und gleichzeitig mehr Geräte anschließen“, sagt Richard Ozsvath, Präsident und Gründer von RJO Networks. „Mit den Produkten von Cambium Networks haben wir die Möglichkeit, problemlos mehrere Geräte von einem entfernten Standort aus zu installieren und zu konfigurieren. Sobald wir die Produkte installiert haben, erhalten wir keine Anrufe mehr von unseren Kunden, in denen es um Leistungsprobleme geht.“ Hier geht es zum Video-Interview mit Richard Ozsvath.

MSP-Partner von Cambium haben die Möglichkeit, ihr Angebot durch drahtlose Multi-Gigabit-Konnektivität für Campus-Netzwerke zu erweitern, ohne die Inferenzprobleme von Wi-Fi-Mesh oder die Herausforderungen von Glasfaser. Das 802.11ay-basierte 60-GHz-cnWave-Fixed-Wireless-Portfolio kann in einer Mesh-Konfiguration auf niedrigen Dächern, an Gebäudeseiten oder an Straßenausstattung eingesetzt werden, um hochzuverlässige und leistungsstarke Konnektivität in typischen Campusumgebungen zu gewährleisten. Mit dem cloudbasierten Netzwerk-Managementsystem cnMaestro X lassen sich sowohl das Wi-Fi als auch das Fixed-Wireless-Campus-Netzwerk verwalten.

Die gesamte Palette der Fixed-Wireless-Breitbandlösungen von Cambium Networks ist über das globale Partnernetzwerk verfügbar.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Tolly Group zeigt, dass sich die Wi-Fi 6 Access Points von Cambium Networks in Bezug auf Performance und Gesamtbetriebskosten von den Lösungen der Mitbewerber Aruba, Meraki (Cisco) und Ruckus absetzen.

