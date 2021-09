Callstel USB-On-Ear-Stereo-Headset GHS-120

Komfortable Unterhaltung bei Video-Chats und Spielen am PC

– Starker Sound für Online-Meetings und Computer-Spiele

– Große, bequeme Ohrpolster

– Kabelfernbedienung für komfortable Steuerung

– Ausklappbares und flexibles Mikrofon

– Verstellbarer Kopfbügel

Kommunikation ist alles: Bei seinen Online-Meetings kann man sich ganz bequem unterhalten oder sich beim Gaming in Multiplayer-Spielen einfach absprechen. Zudem genießt man Musik und Videos am PC jetzt ungestört in Stereo.

Laut und deutlich: Dank weitem Frequenzbereich und Lautstärken bis über 100 dB entgeht einem kein Detail und kein sich anschleichender Gegner mehr. Und den Chatpartner versteht man mühelos.

Alles komfortabel steuern: Über die integrierte Kabel-Fernbedienung lässt sich die Lautstärke stufenlos nach eigenen Wünschen regeln. Zudem schaltet man mit einem Tastendruck den Kopfhörer lautlos oder das flexible Schwanenhals-Mikrofon stumm.

Sitzt auch nach Stunden noch bequem: Die angenehm weich gepolsterten Ohrhörer und der verstellbare Kopfbügel des USB-Stereo-Headsets von Callstel sorgen dafür, dass das PC-Headset auch nach stundenlangen Meetings oder spannenden Games nicht drückt!

– On-Ear-Stereo-Headset für Chats, Gaming und Musik am PC

– Für besten Sound: große Treiber mit Ø 40 mm

– Flexibles Schwanenhals-Mikrofon zum Aus- und Einklappen: um 330° schwenkbar

– Kabel-Fernbedienung für Lautstärkeregelung, Kopfhörer ein/aus, Mikrofon ein/aus

– Hoher Tragekomfort durch bequeme Ohrpolster

– Kopfhörer-Bügel variabel einstellbar

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Empfindlichkeit Mikrofon: -58 dB, Kopfhörer: 110 (+/- 3 dB)

– Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm, Mikrofon: 2.200 Ohm

– Anschluss über USB am PC oder Notebook

– Einfaches Plug & Play

– Für Windows 7/8/8.1/10 und macOS / OS X

– Maße: 165 x 65 x 170 mm, Gewicht: 162 g

– USB-Headset GHS-120 inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389143

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1853-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1853-1260.shtml

Presseinformation mit Bilderllink: https://www.magentacloud.de/lnk/mkhpmFcE

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

