Callstel Qi-Smartphone-Ladehalter für Kfz-Lüftungsgitter

Mit einer Hand das Smartphone im Auto laden

– Kabelloses Schnellladen mit bis zu 15 Watt

– Ideal für Smartphones mit bis zu 9 cm Breite

– Automatisch aus- und einfahrende Halteklammern

– Für horizontale und vertikale Lüftungsgitter-Lamellen

Perfekt für die Navigation per Smartphone: Einfach die Halterung von Callstel auf eine Lamelle des Lüftungsgitters stecken – ganz ohne Werkzeug. Schon fährt das Mobilgerät sicher mit und man hat beste Sicht aufs Display!

Komfortable Einhand-Bedienung: Ist das USB-Ladekabel für den Ladehalter an dem Kfz-USB-Ladegerät angeschlossen, fahren die Halterklammern für das Smartphone selbstständig auseinander. Und klemmen es nach dem Einlegen natürlich auch von alleine optimal fest!

Starke Ladeleistung für das Qi-kompatible Smartphone: Kabellos und mit bis zu 15 Watt sind auch stromhungrige Mobilgeräte schnell wieder fit. Ideal für iPhone 8 und X, Samsung Galaxy S8 und S9, Sony Xperia XZ2 u.v.m.

– Qi für kabelloses Laden von kompatiblen Smartphones mit 6 bis 9 cm Breite

– Schnelllade-Funktion mit 5 – 15 Watt

– Automatische Anpassung der Ladeleistung an das eingelegte Smartphone

– Gummierte Automatik-Halteklammern mit IR-Sensor: fahren bei Stromanschluss zum Einlegen/Entnehmen des Smartphones aus und ein

– Befestigungs-Adapter für Lüftungsgitter: für horizontale und vertikale Lamellen geeignet

– Kugelkopf zum freien Ausrichten des Ladehalters

– Einfache Klemm-Befestigung: ohne Schrauben und Werkzeug

– Stromversorgung: per USB (Kfz-USB-Ladegerät bitte dazu bestellen)

– Unterstützt Schnell-Ladegeräte mit 9 und 12 Volt Ausgangsspannnung

– Maße (ohne Halte-Adapter): ca. 110 x 70 x 65 mm, Gewicht: 120 g

– Ladehalter inklusive USB-Ladekabel, Lüftungsgitter-Adapter und deutscher Anleitung

Hinweis: Zum Laden mit bis zu 10 Watt benötigt man ein Ladegerät mit 5 Volt und mindestens 2 A. Zum Schnellladen mit bis zu 15 Watt benötigt man ein Schnell-Ladegerät mit 9 oder 12 Volt.

Preis: 19,95 EUR

Bestell-Nr. HZ-2791-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-HZ2791-1059.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/1OBpG2Os

