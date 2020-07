Callstel Mobiler Akku-Thermodrucker TD-100.app, 203 dpi

Kleine Fotos und mehr jetzt unterwegs ausdrucken

– Schwarz-Weiß-Drucker für Smartphone und Tablet-PC

– Bluetooth für kabellose Verbindung

– Kostenlose Druck-App für Android und iOS

– Akku für bis zu 40 Meter Ausdruck

– BPA-freie Druckerrolle

Mini-Schwarz-Weiß-Drucker für die Hosentasche: Der kompakte Thermodrucker druckt allein mit Hitze. So kann keine Farbe auslaufen und man druckt praktisch überall – Fotos, Zeichnungen, Belege, Etiketten u.v.m.

Volle Kontrolle mit dem Smartphone: Einfach die empfohlene, kostenlose App für Android und iOS installieren. Drucker und Smartphone verbindet man kabellos per Bluetooth. Und schon kann man mit dem Drucken vom Callstel TD-100.app loslegen!

Spezielle BPA-freie Druckerrollen-Beschichtung: Sie sorgt dafür, dass die Ausdrucke bis zu 10 Jahre erhalten bleiben! Und man tut der Umwelt etwas Gutes, denn das Papier ist kein Sondermüll.

Ausdauernder Akku: Bis zu 40 Meter mit einer Akkuladung ausdrucken. Neigt sich diese dem Ende zu, lädt man den Drucker einfach per USB wieder auf.

– Mini-Schwarz-Weiß-Drucker für Smartphone und Tablet-PC

– Bluetooth 4.0 für kabellose Verbindung, Reichweite: bis zu 10 m

– Kostenlose App für Android und iOS: zum Anpassen und Drucken von Etiketten, Fotos, Texten, Nachrichten, Webseiten-Inhalten, QR-Codes und mehr

– Druck-Auflösung: 203 dpi (ca. 80 Bildpunkte/cm)

– Bis zu 10 Jahre haltbare Ausdrucke

– BPA-freie Druckerrolle mit 8 m Länge, Druck-Breite: 57 mm

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.000 mAh für bis zu 40 m oder ca. 600 Fotos Ausdruck, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 80 x 102 x 38 mm, Gewicht: 156 g

– Thermodrucker TD-100.app inklusive USB-Ladekabel, Druckerrolle (8 m) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107367196

Preis: 43,69 EUR

Bestell-Nr. NX-4662-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4662-1059.shtml

Ersatzdruckerrollen sind unter der Bestellnummer NX-4663 zu finden.

Ersatzetiketten für den Thermodrucker sind unter der Bestellnummer NX-4664 zu finden.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/krBpGJGj

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.