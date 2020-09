Callstel 3in1-Induktions-Ladestation für Smartphone & Co.

QI-Smartphones, AirPods & Apple Watch aufladen

– Lädt QI-Smartphones kabellos

– Abnehmbares Zusatz-Ladedock für Apple Watch und AirPods

– Bis zu 10 Watt Ladeleistung

– LED-Statusanzeige an beiden Teilen der Ladestation

Das Qi-kompatible Smartphone lässt sich jetzt bequem kabellos laden, indem man es einfach in den Ständer von Callstel stellt. Der Ladevorgang startet automatisch! Zwei Ladespulen laden das Mobilgerät, ob horizontal oder vertikal eingelegt – ohne dass man ein Kabel einstöpseln muss.

Auch die Apple Watch und AirPods werden mit Energie versorgt: Einfach das Zusatzdock über die magnetischen Kontakte verbinden und schon lädt man Smartphone, Apple Watch und AirPods gemeinsam. Oder man koppelt das Netzteilkabel direkt mit dem Zusatzdock und lädt seine mobilen Begleiter getrennt auf.

– Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen des Mobilgerätes

– Ideal für iPhone 11 (Pro), X, XR, XS (Max), Samsung Galaxy S20 (+, Ultra), S10 (+), S9 (+) u.v.m.

– Lädt auch Apple Watch (originales Apple-Watch-Ladekabel benötigt) und AirPods (Kabel enthalten)

– Smartphone-Induktions- und Apple Watch-/AirPods-Ladestation getrennt verwendbar: dank Magnetkontakten

– Je ein USB-C-Anschluss für Stromversorgung und eine Status-LED an jeder Ladestation

– Ladeleistung Induktion: 10 Watt, gesamt max. 10 Watt

– Stromversorgung: per USB (Netzteil mit mindestens 2,4 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Leistungsaufnahme: max. 15 Watt

– Maße: 143 x 125 x 83 mm, Gewicht: 232 g

– 2-teilige Ladestation inklusive Lightning-Ladekabel für AirPods, USB-Stromkabel und Anleitung

– EAN: 4022107375153

Preis: 23,81 EUR

Bestell-Nr. NX-4699-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4699-1059.shtml

