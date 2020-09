Callcenter und Telemarketing in Wien

Telemarketing-Experten von TELEPOWER eröffnen neue Standortzentrale in Wien

Kommunikation ist das A und O einer jeden Geschäftsbeziehung und sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden einen guten Eindruck von einem Unternehmen bekommen. TELEPOWER begleitet seine Kunden schon seit Jahrzehnten mit Callcenter- und Telemarketing Dienstleistungen im In- und Outbound-Bereich. Branchenkennerin, Gründerin und Geschäftsführerin Elfriede Herrgesell kennt wohl wie kaum eine andere die große Bedeutung von Telemarketing für Firmen, die auf ein besonders gutes Service in der Kontaktpflege zu ihren Kunden Wert legen.

“Wir übernehmen und perfektionieren mit unseren Telemarketing-Dienstleistungen wichtige Kontaktebenen zwischen unseren Auftraggebern und deren Kundschaft. Gut eingeschulte Telemarketing-Profis sind dabei die unmittelbare Schnittstelle nach außen und sorgen für einen effizienten Ablauf im Service- und Kundenbereich”, betont Elfriede Herrgesell.

Trotz der schnellen Veränderungen der Märkte und Technologien sowie der Kommunikations-, Marketing- und Verkaufsprozesse, behalten die Callcenter-Experten von TELEPOWER den Überblick und setzen ihr Expertenwissen gerne für ihre Kunden ein.

Mit Standorten in Kärnten und Wien löst das TELEPOWER-Team selbst komplexe Aufträge in kürzester Zeit zur vollsten Zufriedenheit ihrer Kunden.

Effizientes Telemarketing steigert den Wert ihrer Kontakte zu ihren Kunden

Der TELEPOWER-Wettbewerbsvorteil liegt eindeutig in der Fähigkeit, quantifizierbare Ergebnisse für unsere Auftraggeber zu erzielen. Zu den angebotenen Outbound-Dienstleistungen gehören unter anderem Terminvereinbarungen, Lead-Generierung, Telesales, Telemarketing und Marktforschung. Die Callcenter-Mitarbeiter sind aufgrund der perfekten Einschulung und langjährigen Erfahrung, bestens in der Lage, die Nachrichten der Auftraggeber auf die richtige Art und Weise an Kunden weiterzuvermitteln.

Als Telemarketing-Spezialisten bietet TELEPOWER seinen Auftraggebern die Möglichkeit, sich einfach & zielorientiert mit potenziellen Kunden zu verbinden. Dadurch können Telemarketing-Kunden effizienter und leichter neue Kundenkreise erschließen. Telemarketing ermöglicht es auch, aus der Ferne zu verkaufen, um damit jedes Vertriebsgebiet ohne großen Kostenaufwand zu erweitern.

Alle TELEPOWER-Standorte verfügen über höchste technische Standards und sind selbstverständlich mitarbeiterfreundlich eingerichtet, was sich folglich auch in der guten Mitarbeitermotivation widerspiegelt.

Der neue Standort von TELEPOWER in Wien befindet sich in Haeckelstraße 23a in 1230 Wien.

Die bekannte Telemarketing-Firma TELEPOWER eröffnete vor kurzem seinen neuen Standort in Wien, der gleichzeitig auch die Österreich-Zentrale des traditionellen Familienbetriebes, ist.

Telepower

Elfriede Herrgesell

Haeckelstraße 23a

1230 Wien

0043 1 66571750

office@telepower.at

https://telepower.at/

