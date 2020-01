CABANO rüstet mit GEDAK seinen B2B-Webshop für wachsende Anforderungen im E-Commerce aus

Kempen / Heek. Die Cabano worldwide fashion GmbH ist nun auch mit ihrem neuen B2B-Webshop bestens auf aktuelle und künftige Anforderungen im E-Commerce vorbereitet. Denn die Experten von GEDAK IT Solutions haben das Shopsystem auf Basis von Shopware 5 eingerichtet. Das Ergebnis: Die Business-Kunden von CABANO können mit zeitgemäßen Funktionen einkaufen und der Shop verfügt über jede Menge Potenzial zur Weiterentwicklung.

Da der bisherige B2B-Webshop in die Jahre gekommen war, suchte der Anbieter für Herrenoberbekleidung CABANO, auch bekannt als NEW CANADIAN, nach einer neuen Lösung. „Diese sollte mit Shopware entwickelt werden“, erklärte Norbert Bushuven, Bereichsleiter IT-Infrastruktur bei GEDAK. Dafür war der Menswear-Spezialist mit Sitz im nordrhein-westfälischen Heek bei GEDAK genau an der richtigen Adresse. Als „Solution Partner“ verfügt der IT-Dienstleister über umfassende, tief gehende Kenntnisse im Bereich Shopware und kann daher durch individuelle Anpassungen des modularen Onlineshop-Systems maßgeschneiderte Lösungen für die Shopware-Betreiber ermöglichen.

Nützliche Features speziell für Fashion

Im Rahmen der Neuentwicklung stattete GEDAK den Shop mit fortschrittlichen Funktionalitäten aus, die Reseller heute beim Einkauf erwarten. Dazu zählen für Fashion angepasste Bestellfunktionen. „Der Einkäufer kann zum Beispiel über eine Schnellbestellmaske die gewünschten Kleidungsstücke sehr zügig in einem Vorgang ordern“, erläutert Norbert Haab, Vertriebsleiter bei GEDAK, den Vorteil. Zudem wurden in dieser Schnellbestellmaske sogenannte Größengänge abgebildet. Dabei handelt es sich um eine Bestellmatrix, welche die verfügbaren Kurz-Größen, Normal-Größen und Lang-Größen auf einer Bildschirmmaske zeigt. Dadurch können Reseller die Artikel in den verschiedenen verfügbaren Größen mit wenigen Klicks bestellen.

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und CRM-Lösungen oder Reporting-Anwendungen. ERP-Lösungen zählen ebenfalls dazu. GEDAK unterstützt ihre nationalen und internationalen Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten vorwiegend für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil des Verbundes te Neues, zu dem auch PORTICA ( www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de

