byACRE gewinnt europäischen Unternehmenspreis

Rollator-Hersteller gewinnt Hauptpreis beim FedEx Small Business Grant Wettbewerb

Rollatoren, die die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen: Ästhetik im Einklang mit Funktionalität steht beim dänischen Unternehmen byACRE an erster Stelle. Im vom Express-Kurierdienst FedEx ausgeschriebenen Small Business Grant Wettbewerb konnte sich die kreative Firma gegen 2.100 weitere Teilnehmer behaupten und errang den mit 50.000 Euro dotierten ersten Platz . Die Produkte von byACRE werden in Deutschland durch den exklusiven Vertriebspartner Ludwig Bertram GmbH angeboten.

byACRE wurde als das innovativste und engagierteste Kleinunternehmen (höchstens 50 Mitarbeitende) in ganz Europa ausgewählt. Die klare Wachstumsstrategie und die modernen Mobilitätshilfen des 2015 gegründeten Unternehmens konnten die Jury überzeugen. Mit dem Wettbewerb, der seit 2016 auch in Europa veranstaltet wird, sollen kleine, progressive Unternehmen gefördert werden.

byACREs in schwungvollen, organischen Formen gestalteter Rollator Carbon Ultralight wurde bereits 2019 für seine „schnittige Form, die Vorwärtsdrang und Lebensfreude ausdrückt“ mit dem begehrten Designpreis Red Dot Award ausgezeichnet. Der Carbon Ultralight zeigt, dass ein Rollator leicht sein kann: Er wiegt gerade einmal 4,9 kg.

„Gerade Kunden, die Wert auf Design und Ästhetik legen, sind begeistert vom Carbon Ultralight. Er gehört zu den leichtesten Rollatoren in unserem Sortiment und überzeugt durch Qualität, Gestaltung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Wir gratulieren unserem exklusiven Vertriebspartner byACRE herzlich zum verdienten Gewinn unter harter Konkurrenz“, sagte Thomas Ritter, Geschäftsführer bei der Ludwig Bertram GmbH.

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

Firmenkontakt

RUSSKA – Ludwig Bertram GmbH

Fabian Kösters

Im Torfstich 7

30916 Isernhagen

05136 9759-564

media@bertram.de

http://www.bertram.de

Pressekontakt

Tower PR

Anna Schroeder

Mälzerstraße 3

07745 Jena

03641 87611-83

bertram@tower-pr.com

https://www.tower-pr.com

Bildquelle: Ludwig Bertram GmbH