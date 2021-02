Bundesverband Mittelständische Wirtschaft setzt bei Digitaler Transformation auf Nextview

Zukunftsweisende Transformation und bessere digitale Mitgliederservices

Frankfurt, 18. Februar 2021 – Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Berlin hat sich für Nextview als Beratungspartner entschieden. Mit Nextview hat der BVMW nicht nur die strategischen Weichen für die digitale Transformation gestellt, sondern zeitnah zentrale Prozesse im Marketing optimiert. In Zukunft wird der BVMW, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V., mit dem Salesforce Partner Nextview eine 360 Grad CRM-Plattform implementieren.

Nextview Consulting ist ein Salesforce-Beratungsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden und Deutschland. Als führender Salesforce Boutique Partner wächst Nextview in Deutschland stark und hat exzellente Kundenbeziehungen aufgebaut.

Nextview treibt digitale Transformation voran

“Im BVMW Management treiben wir die digitale Transformation voran, damit unsere Mitglieder noch schneller und einfacher von unseren Leistungen profitieren. Nextview hat sich als starker Salesforce Partner erwiesen, der uns dabei auch inhaltlich und strategisch voranbringt”, bestätigt Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW).

“Wir profitieren sehr von Nextview als verlässlichen Partner, der zukunftsweisende Konzepte entwickelt, mit uns die richtigen Weichen stellt und tragfähige Lösungen umsetzt”, ergänzt Michael Dammenhein, Mitglied der Bundesgeschäftsleitung des BVMW im Ressort Finanzen, Controlling und Förderprojekte. Von fachlicher und operativer Seite erklärt Sven Winkler vom BVMW: “Nextview hat uns schnell weitergeholfen, zentrale Marketing-Prozesse mit Salesforce zu optimieren. Dabei hat uns insbesondere ihr Design Thinking-Ansatz sehr inspiriert. Gleichzeitig wurde die richtige Basis für eine zukunftsfähige 360 Grad CRM-Plattform gelegt, mit der wir die digitalen BVMW-Services für unsere Mitglieder zügig ausbauen können.”

Nextview Consulting GmbH wächst in Deutschland in nur vier Monaten

Nextview Consulting hat sich in Deutschland als stark wachsender Boutique Partner durch seine umfassende Expertise innerhalb des Salesforce Consulting Partner Programmes bereits in kurzer Zeit qualifiziert. Ausschlaggebend für dieses starke Wachstum und die Erfolge bei den deutschen Kunden sind die kontinuierliche Weiterentwicklung und Spezialisierung von Nextview, die Salesforce von seinen qualifizierten Partnern erwartet. Salesforce, der weltweit führende CRM-Anbieter, bewertet kontinuierlich sein weltweites Partner-Ökosystem. Dazu erfasst Salesforce den Wissensstand der zertifizierten Fachleute, die Erfahrung durch erfolgreich abgeschlossene Projekte und die Kundenzufriedenheit jedes einzelnen Implementierungspartners.

“Wir haben in einer sehr kurzen Zeit von nur vier Monaten für die deutsche Nextview GmbH eine hohe Salesforce Expertise erreicht und haben uns als Boutique Partner mit Expert Status etabliert. Darauf sind wir stolz, denn das ist extrem schnell – normalerweise dauert diese Entwicklung zwei Jahre oder länger”, freut sich Angelique Werner, Managing Director Nextview Germany. “Dieser Erfolg basiert auf der hohen Leistungsfähigkeit unseres Teams und unserem starken Mutterunternehmen Nextview Holding. Wesentlich für unser Wachstum auf dem deutschen Markt war ein signifikantes Investment von Salesforce Ventures.”, so Huub Waterval, CEO von Nextview.

Kompetenz, Engagement und Teamgeist für deutsche Kunden

Die exzellenten Beziehungen von Nextview zu seinen Kunden zeigen auf, dass es nicht nur sein Wachstum auf dem deutschen Markt stark beschleunigt hat, sondern zukunftsweisende KI- und Service Cloud-Projekte für seine Kunden erfolgreich realisiert. Der Erfolg von Nextview basiert auf einem besonderen Fokus auf umfassenden Salesforce Schulungen, Zertifizierungen und der Durchführung erfolgreicher Kundenprojekte mit einem sehr hohen Customer Satisfaction Score (CSAT). “Mit unserer Kompetenz, überdurchschnittlichem Engagement und ausgezeichneter Teamarbeit stellen wir einzigartige Dienstleistungen für unsere Kunden bereit und können für sie das Beste aus dem Salesforce-Portfolio generieren”, erklärt Angelique Werner.

Über Nextview

Nextview ist ein führendes unabhängiges Salesforce-Beratungsunternehmen in Nordeuropa. Nextview wurde 2009 gegründet und unterstützt als Platinum Salesforce Partner seine Kunden bei der digitalen Transformation, indem es durch Kundenorientierung, Datenintelligenz und Geschäftsoptimierung Werte schafft. Durch die Kombination von Unternehmensberatung und Design Thinking erzielt Nextview schnell Ergebnisse und minimiert Risiken. Mit dem Fachwissen von Salesforce und sektorspezifischen Kenntnissen über Finanzdienstleistungen, Fertigung und professionelle Dienstleistungen ist Nextview ein vertrauenswürdiger Partner für verschiedene multinationale Unternehmen und führende niederländische Unternehmen in mehr als 60 Ländern. Nextview verfügt über Design Thinking Centers in Amsterdam, Eindhoven und Frankfurt und hat fast 100 Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz seit drei Jahren als Great Place To Work anerkannt ist. Nextview wird von seiner Mission angetrieben: “Eine positive Wirkung zu erzielen, indem wir ein großartiges Unternehmen sind, das inspiriert”. Salesforce Ventures, der strategische Risikokapital-Arm von Salesforce, unterstützt Nextview dabei bestehende und neue Kunden aus Deutschland und Europa noch besser bei ihrer digitalen und geschäftlichen Transformation unterstützen zu können Weitere Informationen finden Sie unter https://nextviewconsulting.com/de und auf LinkedIn.

